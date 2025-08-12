Σπορ Εμμανουήλ Καραλής στίβος Άλμα Επί Κοντώ

Δεύτερος στο μίτινγκ της Βουδαπέστης ο Καραλής - Προσπάθησε ξανά για Πανελλήνιο ρεκόρ

Με άλμα στα 6.02μ. ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης με τον χάλκινο Ολυμπιονίκη να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με άλμα στα 6.02μ., πίσω μόνο από τον Ντουπλάντις

Ο «Μανόλο» ξεκίνησε με μια αποτυχημένη προσπάθεια στα 5.72. και δυο στα 5.92μ. τα οποία πέρασε με την τρίτη και στη συνέχεια πέρασε τα 6.02μ. και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Μάλιστα ο νεαρός αθλητής δοκίμασε δυο φορές να περάσει τα 6.11μ. αλλά δεν τα κατάφερε, δείχνοντας όμως ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο τον Σεπτέμβριο.

