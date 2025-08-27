Σπορ Εμμανουήλ Καραλής στίβος

Στη 2η θέση με άλμα στα 6,00μ ο Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε τον τελικό του Diamond League της Ζυρίχης στη 2η θέση με άλμα στα 6 μέτρα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στον τελικό του επί κοντώ στη σειρά Diamond League, κατακτώντας τη 2η θέση πίσω από τον κορυφαίο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε τον αγώνα αφήνοντας τα 5,50μ και χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να υπερβεί τα 5,65μ, πριν περάσει απευθείας στα 5,80μ. Εκεί, η «μάχη» κορυφώθηκε με τρεις αθλητές να παραμένουν στο πρόγραμμα: τον Καραλή, τον Σαμ Κέντρικς και τον Ντουπλάντις.

Με άψογη πρώτη προσπάθεια, ο Καραλής πέρασε τα 5,90μ, ακολουθώντας το παράδειγμα του Σουηδού «χρυσού» Ολυμπιονίκη. Στα 6,00μ ο Έλληνας άλτης δυσκολεύτηκε, αποτυγχάνοντας στην πρώτη του προσπάθεια, όμως στη δεύτερη και τρίτη έδειξε ψυχραιμία και τα κατάφερε, φτάνοντας σε ύψη-ρεκόρ. Ο Ντουπλάντις πέρασε με χαρακτηριστική άνεση το ίδιο ύψος, καταγράφοντας μάλιστα την 12η φορά στην καριέρα του που υπερβαίνει τα 6 μέτρα.

Και οι δύο δοκίμασαν έπειτα στα 6,10μ, χωρίς επιτυχία. Έτσι, ο Καραλής ολοκλήρωσε τον αγώνα στη δεύτερη θέση, με τον Ντουπλάντις να παίρνει την κορυφή και φυσικά το «διαμάντι» της φετινής διοργάνωσης.

