Η Ελίνα Τζένγκο «έλαμψε» στη Ζυρίχη και κατέκτησε το πρώτο της διαμάντι στο Diamond League

Η Ελίνα Τζένγκο ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προετοιμασία της ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Τόκιο, κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα της το διαμάντι του Diamond League. Στον τελικό της Ζυρίχης, η πρωταθλήτρια του ακοντισμού πραγματοποίησε μια μεγάλη βολή από την πρώτη κιόλας προσπάθεια, μετρώντας 64.57 μέτρα, επίδοση που αποδείχθηκε αξεπέραστη από τις υπόλοιπες αντιπάλους της.



Η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος ήταν εκείνη που την απείλησε περισσότερο με 62.96 μ., όμως δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη σταθερότητα και τη δυναμική της Ελληνίδας. Το βάθρο συμπλήρωσε η Νοτιοαφρικανή Τζο-Άν ντου Πλέσις με 62.26 μ.



Με αυτή την επιτυχία, η Τζένγκο έγινε μόλις η τέταρτη Ελληνίδα αθλήτρια που σηκώνει διαμάντι, μετά τη Νικόλ Κυριακοπούλου, την Κατερίνα Στεφανίδη και τον Μίλτο Τεντόγλου. Παράλληλα, έφερε στην Ελλάδα το έβδομο συνολικά τρόπαιο Diamond League από το 2010, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της χώρας στον παγκόσμιο στίβο.



Η 22χρονη πρωταθλήτρια είχε ήδη δείξει φέτος ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, κατακτώντας τρεις νίκες σε στάσεις της σειράς, σε Κετσιάο, Σαγκάη και Ραμπάτ. Πλέον, με την ψυχολογία στα ύψη, ετοιμάζεται να διεκδικήσει στο Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου) το πρώτο της μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, τρία χρόνια μετά το χρυσό Ευρωπαϊκό της Μονάχου.







Η τελική κατάταξη:













1.Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) – 64.57 μ.



2.Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) – 62.96 μ.



3.Τζο-Άν ντου Πλέσις (Ν. Αφρική) – 62.26 μ.



4.Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) – 61.96 μ.



5.Φλορ Ντένις Ρουίς Ουρτάδο (Κολομβία) – 60.86 μ.



6.Χαρούκα Κιταγκούτσι (Ιαπωνία) – 60.72 μ.