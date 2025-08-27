Μαρία Αριστοτέλους: Η ιστορία της πρωταθλήτριας που μετέτρεψε τις δυσκολίες σε άλματα

Θλίψη σκόρπισε στον ελληνικό και κυπριακό στίβο η είδηση του θανάτου της Μαρίας Αριστοτέλους μόλις στα 34 της χρόνια.

Η πρωταθλήτρια του επί κοντώ, άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, με την πρώτη διάγνωση να γίνεται από τους γιατρούς τον Οκτώβριο του 2023. Η εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου που τελικά λύγησε το χαμόγελο της 34χρονης, το ραβδομυοσάρκωμα, εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά.

Το χρονικό της διάγνωσης και η πρώτη μεγάλη «νίκη»

Η ίδια, ανέφερε πως είχε εντοπίσει ένα μικρό εξόγκωμα στο λαιμό της, το οποίο όπως είχε περιγράψει ήταν σαν «κουβαράκι σε μέγεθος φασολιού». Αρχικά, λόγω της σπανιότητας της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου, δεν ήταν εύκολο να γίνει η διάγνωση και να αρχίσουν οι θεραπείες.

Έπειτα από σχεδόν δύο μήνες, οι γιατροί κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν τη μορφή του καρκίνου με την ίδια να αναφέρει τότε σε δημοσίευση της στο Instagram πως «Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος που πλέον έχω διάγνωση -όσο βαριά και να ‘ναι- αφού μου δίνει την ευκαιρία της θεραπείας», δίνοντας από την αρχή το έναυσμα της δυναμικότητας με την οποία αντιμετώπισε το «βουνό» που είχε να προσπεράσει.

Μετά από 7 μήνες θεραπειών, πίστης και ψυχικής δύναμης που χαρακτήριζαν την πρωταθλήτρια, η πρώτη «μάχη» έβγαλε νικήτρια την Αριστοτέλους.

Όπως τόνιζε από τότε η 34χρονη αθλήτρια, ο καρκίνος ήταν μεταστατικός, κάτι που σημαίνει πως ανά πάσα ώρα και στιγμή ήταν πιθανό να επανεμφανιστεί. Ακόμα και έτσι, η ίδια διαρκώς τόνιζε πως ήταν ευγνώμων που αυτή η δύσκολη μάχη «ανατέθηκε» σε εκείνη και όχι σε κάποιο μικρό παιδί, υπογραμμίζοντας πως «ο εχθρός είναι ύπουλος και επιθετικός αλλά τώρα ξέρει με ποιαν έχει μπλέξει», υπογράμμιζε χαρακτηριστικά.

Ένα πρότυπο ανθρώπου - Μια πραγματική μαχήτρια

Η Μαρία Αριστοτέλους υπήρξε μία από τις καλύτερες αθλήτριες της Κύπρου στο επί κοντώ τα τελευταία χρόνια.

Με ατομικό ρεκόρ τα 4.10μ – την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Κύπρο – κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα Κύπρου και ξεχώρισε με το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες του 2017 στη Σερβία. Την ίδια ώρα πανηγύρισε συνολικά τέσσερις διακρίσεις στους Αγώνες Μικρών Χωρών, με καλύτερη στιγμή εκείνη που της χάρισε το χρυσό στο Μαυροβούνιο το 2019.

Αν και ξεκίνησε την πορεία της στην ενόργανη γυμναστική, ο στίβος και ειδικότερα το άλμα επί κοντώ ήταν αυτά που σημάδεψαν την καριέρα της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακόμα και εκτός του αθλητισμού, η Μαρία Αριστοτέλους ήταν ένα πραγματικό πρότυπο για τους νέους ανθρώπους. Σπούδασε Νομική στην Αθήνα και έλαβε μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρία. Στις αρχές του έτους, η Μαρία παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της, Αντρέα Χειμωνίδη, ο οποίος αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση την 34χρονη αθλήτρια.

«Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους», έγραψε ο αγαπημένος της συνοδεύοντας τη λεζάντα της δημοσίευσης με μια τρυφερή κοινή τους φωτογραφία.

Screenshot / Instagram

Η νεαρή πρωταθλήτρια ήταν μια πραγματική μαχήτρια και το απέδειξε μέχρι τελευταία στιγμή. Το σθένος, η αισιοδοξία και το χαμόγελο με το οποίο αντιμετώπισε τις δυσκολίες με τις οποίες τέθηκε αντιμέτωπη, σκιαγραφούν έναν άνθρωπο μοναδικό, που δεν τα παράτησε όποιο και αν ήταν (σ.σ. κυριολεκτικά και μεταφορικά) το εμπόδιο στον δρόμο της.