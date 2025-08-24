Πέθανε η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Στο πλευρό της είχε νυχθημερόν την οικογένειά της και τον Ντέμη.

Η Wide Media Group, το Flash.gr και το Athletiko εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους της, αλλά και στον δικό μας Ντέμη Νικολαΐδη για την απώλεια της αγαπημένης συντρόφου του.