Πέθανε η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου
Σε ηλικία 41 ετών έφυγε το Σάββατο από τη ζωή η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.
Η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Στο πλευρό της είχε νυχθημερόν την οικογένειά της και τον Ντέμη.
Η Wide Media Group, το Flash.gr και το Athletiko εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στους οικείους της, αλλά και στον δικό μας Ντέμη Νικολαΐδη για την απώλεια της αγαπημένης συντρόφου του.