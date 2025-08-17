Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε ηθοποιός Ελένη Καρπέτα, σύζυγος του Ξανθόπουλου

Βαρύ πένθος για το ελληνικό θέατρο, καθώς έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Ελένη Καρπέτα, η γυναίκα που μαζί με τον Θανάση Παπαγεωργίου ίδρυσε το ιστορικό Θέατρο Στοά στου Ζωγράφου.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Ευδόκιμος Τσολακίδης, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

«Πέθανε η Ελένη Καρπέτα. Η πρώτη μου δασκάλα στη σχολή του ΚΘΒΕ. Τη θυμάμαι με πολλή αγάπη και νοσταλγία. Θέλω να τονίσω κάτι που συχνά ξεχνιέται: η Ελένη Καρπέτα ήταν εκείνη που ίδρυσε το Θέατρο Στοά. Αντίο δασκάλα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η πορεία της

Η Ελένη Καρπέτα γεννήθηκε το 1937 στη Χιλιαδού Φθιώτιδας και αποφοίτησε από τη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1971, μαζί με τον Θανάση Παπαγεωργίου, δημιούργησαν το Θέατρο Στοά, το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το ελληνικό θέατρο.





Έπαιξε και σκηνοθέτησε δεκάδες παραστάσεις στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου από το 1974 έως το 1986 δίδασκε και την υποκριτική τέχνη. Ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.



Ήταν παντρεμένη με τον αξέχαστο Νίκο Ξανθόπουλο, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο.