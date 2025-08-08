Κέλι Κλάρκσον: Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο πρώην σύντροφός της Μπράντον Μπλακστοκ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών άφησε την Πέμπτη (7/8) ο πρώην σύζυγος της Kέλι Κλάρκσον, Μπράντον Μπλακστοκ, ύστερα από μία μεγάλη και άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Μπράντον Μπλακστοκ που ήταν μάνατζερ ταλέντων και είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός ως πρώην σύζυγος της Κέλι Κλάρκσον αλλά και ως θετός γιος της Ρίμπα ΜακΕντάιρ.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε: «Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε την είδηση ότι ο Μπράντον Μπλάκστοκ απεβίωσε. Ο Μπράντον πάλεψε γενναία με τον καρκίνο για περισσότερα από τρία χρόνια. Έφυγε ειρηνικά και περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του. Σας ευχαριστούμε για τις σκέψεις και τις προσευχές σας και ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή».

Η ανάρτηση της Κέλι Κλάρκσον και ο επεισοδιακός χωρισμός

Σημειώνεται πως το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2013 μέχρι και το 2020 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Ο χωρισμός τους ήταν επεισοδιακός και είχαν γραφτεί για αυτόν δεκάδες δημοσιεύματα για τσακωμούς και εντάσεις. Επιπλέον, μετά το διαζύγιο του ζευγαριού η γνωστή τραγουδίστρια είχε πάρει την κύρια επιμέλεια των παιδιών τους.

Σε ανάρτησή της η Κέλι Κλάρκσον έγραψε: «Δυστυχώς, πρέπει να αναβάλω τις υπόλοιπες εμφανίσεις του Αυγούστου στο Λας Βέγκας. Ενώ συνήθως κρατάω την προσωπική μου ζωή ιδιωτική, πέρυσι ο πατέρας των παιδιών μου ήταν άρρωστος και αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαι πλήρως παρών γι’ αυτά. Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους αγόρασαν εισιτήρια για τις συναυλίες και εκτιμώ πολύ τη χάρη, την καλοσύνη και την κατανόησή σας».