Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, Σίντι Σίλι

Στα 85 της χρόνια πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, Τζίνι Σίλι, βυθίζοντας στη θλίψη τον κόσμο της αμερικανικής μουσικής σκηνής.

Η Σίλι άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή 1η Αυγούστου στο ιατρικό κέντρο Summit στο Χέρμιτατ του Τενεσί, εξαιτίας επιπλοκών από εντερική λοίμωξη, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της στο περιοδικό People.

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα, η οποία είχε χάσει τον σύζυγό της, Γιουτζίν Γουόρντ, από καρκίνο τον Δεκέμβριο του 2024, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες. Το 2025 νοσηλεύτηκε επανειλημμένα και υπεβλήθη σε πολλαπλές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη για αποκατάσταση σπονδύλων, καθώς και σε δύο επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Σίλι πέρασε 11 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και εμφάνισε πνευμονία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της.

Ποια ήταν η Τζίνι Σίλι

Η τραγουδίστρια γνώρισε την επιτυχία το 1966 με το τραγούδι «Don’t Touch Me», ενώ ξεχώρισε και με τις επιτυχίες «A Wanderin’ Man», «I’ll Love You More (Than You’ll Need)» και το ντουέτο της με τον Τζακ Γκριν το 1969 «Wish I Didn’t Have to Miss You». Ήταν επίσης αφοσιωμένο μέλος του Grand Ole Opry, με πάνω από 5.300 εμφανίσεις στη σκηνή του.

Η Σίλι γεννήθηκε το 1940 στο Τίτουςβιλ της Πενσυλβάνια και μεγάλωσε στην κοντινή Τάουνβιλ. Ήταν η μικρότερη από τέσσερα παιδιά. Η αγάπη της για το Opry γεννήθηκε από τα παιδικά της χρόνια, όταν η οικογένειά της άκουγε τις εκπομπές στο ραδιόφωνο κάθε Σάββατο βράδυ. «Στην ηλικία των 8 ήξερα τι ήθελα να γίνω», είχε πει στο «People» το 2022. «Και ήξερα ότι ήθελα να είμαι στο Opry». Εμπνεύστηκε από καλλιτέχνες όπως οι Ρόι Άκαφ, Μίνι Περλ, Έρνεστ Ταμπ, Κίτι Γουέλς, Λιτλ Τζίμι Ντίκενς και Τζιν Σέπαρντ. «Ήθελα να τους γνωρίσω. Ήθελα να είμαι μέλος αυτής της οικογένειας που άκουγα κάθε εβδομάδα», είχε πει.

Ξεκίνησε να τραγουδά σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό στα 11 της. Μετά το λύκειο, εργάστηκε ως στενογράφος, μέχρι που το 1961 μετακόμισε στην Καλιφόρνια, αναζητώντας θερμότερο κλίμα. Εργάστηκε σε τράπεζα, αλλά σύντομα βρήκε δουλειά ως γραμματέας στην Imperial Records και ξεκίνησε να γράφει τραγούδια. Συνέγραψε το «Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand)» μαζί με τον Ράντι Νιούμαν, το οποίο έγινε επιτυχία με την Ίρμα Τόμας. Έγραψε επίσης τραγούδια για την Κόνι Σμιθ, τη Ντότι Γουέστ και τη Νόρμα Τζιν. Υπέγραψε δικό της δισκογραφικό συμβόλαιο με την Challenge Records και μετακόμισε πλήρως στο Νάσβιλ το 1965.

Υπέγραψε στη Monument Records και το 1966 κυκλοφόρησε το «Don’t Touch Me», που έφτασε στο Νο. 2 των Hot Country Songs και της χάρισε υποψηφιότητες για δύο Grammy, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Κάντρι Ερμηνείας. Ονομάστηκε «Miss Country Soul» λόγω του βαθιά συναισθηματικού της στυλ. Η επιτυχία του τραγουδιού της χάρισε πρόσκληση στο Grand Ole Opry. «Ήμουν δίπλα δίπλα με τους ήρωές μου στα παρασκήνια. Δεν τους είχα δει ποτέ ούτε από κοντά», είχε πει.

Το 1967 έγινε επίσημο μέλος του Opry. «Το Opry είναι απλά ένας τρόπος ζωής για μένα», είχε δηλώσει. Κατά την πρώτη της εμφάνιση, οι γυναίκες τραγουδίστριες φορούσαν μακριές φούστες με βολάν. Εκείνη εμφανίστηκε με μίνι φούστα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του διευθυντή Ότ Ντεβάιν. «Του εξήγησα πως μόλις είχα έρθει από την Καλιφόρνια και αυτό φοράνε όλοι εκεί. Του είπα "το trend έρχεται"», θυμόταν η Σίλι. Λίγο αργότερα, και άλλες γυναίκες σταμάτησαν να φορούν βολάν.

Συνέχισε να κυκλοφορεί επιτυχίες όπως τα «It’s Only Love» (1966), «A Wanderin’ Man» (1967) και «I’ll Love You More (Than You Need)» (1968). Το ντουέτο της με τον Τζακ Γκριν «Wish I Didn’t Have to Miss You» (1969) έφτασε στο Νο. 2 και της χάρισε τρίτη υποψηφιότητα για Grammy.

Το 1969 παντρεύτηκε τον τραγουδοποιό Χανκ Κόχραν. Το άλμπουμ της «Thanks, Hank!» του 1967 ήταν αφιερωμένο σε εκείνον. Το 1977 τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο, γεγονός που επηρέασε την καριέρα της. Το 1981 χώρισαν και το 1982 έληξε και η συνεργασία της με τον Γκριν.

Ήταν υποψήφια τέσσερις φορές για CMA Award και το 2023 τιμήθηκε με το βραβείο Joe Talbot για τη συμβολή της στην παράδοση της κάντρι μουσικής. Κυκλοφόρησε πάνω από 15 άλμπουμ. Το 2010 παντρεύτηκε τον δικηγόρο του Νάσβιλ, Τζιν Γουόρντ, και ήταν στο πλευρό του όταν πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024.

Συνέχισε να εμφανίζεται στο Opry μέχρι το τέλος. Το 2022 γιόρτασε 55 χρόνια ως μέλος, με 5.200 εμφανίσεις. Εμφανιζόταν ακόμη και δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Το 2024 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Suffertime» και ετοίμαζε νέο υλικό. «Αυτό είναι τρελό», είχε πει στο «People». «Είναι απίστευτο που ακόμα μπορώ να το κάνω», είχε προσθέσει. Ο τελικός απολογισμός των εμφανίσεών της στο Opry ανέρχεται σε 5.397.