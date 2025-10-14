Πέθανε ο D’Angelo - Θρήνος στη μουσική σκηνή για τον θρύλο της soul

Ο D’Angelo, θρυλικός τραγουδιστής της R&B μουσικής που καθόρισε τη μουσική σκηνή του neo-soul, πέθανε σε ηλικία 51 ετών μετά από μακρά και θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο.

«Το λαμπρό αστέρι της οικογένειάς μας χαμήλωσε το φως του για εμάς σε αυτή τη ζωή… Μετά από μια παρατεταμένη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Michael D’Angelo Archer, γνωστός στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, αναχώρησε για την αιωνιότητα, φεύγοντας από αυτή τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025», αναφέρει η οικογένεια του καλλιτέχνη σε δήλωσή της στο Variety.

«Είμαστε λυπημένοι που δεν μπορεί πλέον να είναι κοντά μας παρά μόνο μέσα από αγαπημένες αναμνήσεις, όμως είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την κληρονομιά της βαθιά συγκινητικής μουσικής που αφήνει πίσω του. Ζητούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αλλά σας προσκαλούμε όλους να πενθήσετε μαζί μας για την απώλειά του και ταυτόχρονα να γιορτάσετε το δώρο του τραγουδιού που χάρισε στον κόσμο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ποιο ήταν ο Michael D’Angelo

Μια αινιγματική μορφή που έλαμψε έντονα κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, ο D’Angelo κυκλοφόρησε τρία άλμπουμ κατά τη διάρκεια της καριέρας του: το εμβληματικό Brown Sugar (1995), το Voodoo (2000) και το Black Messiah με τους The Vanguard (2014).

Με το Brown Sugar καθιέρωσε έναν ιδιαίτερο ήχο, συνδυάζοντας τα κλασικά στοιχεία της R&B με επιρροές από το hip-hop, ενώ με το Voodoo εξελίχθηκε σε έναν πιο πλούσιο, βαθιά ψυχωμένο δημιουργό που διαμόρφωσε την εποχή του neo-soul.

Γεννημένος ως Michael Eugene Archer στο South Richmond της Βιρτζίνια, ο D’Angelo ήρθε σε επαφή με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, μαθαίνοντας πιάνο στα τρία του χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του απέσπασε τέσσερα βραβεία Grammy και θεωρείται μία από τις πλέον επιδραστικές φωνές της R&B των τελευταίων δεκαετιών, εμπνέοντας καλλιτέχνες όπως ο John Legend, η Erykah Badu και ο Frank Ocean.