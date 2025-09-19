«O Ozzy έφυγε πικραμένος για ένα μόνο πράγμα»: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της Sharon

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Ozzy Osbourne ξεκλειδώνει μια άγνωστη πτυχή για τα τελευταία χρόνια του «Πρίγκιπα του Σκότους» ενώ αποκαλύπτει τι ήταν αυτό που τον είχε πικράνει βαθιά.

Tο «Ozzy: No Escape From Now» πρόκειται να κυκλοφορήσει από την εταιρεία Paramount+ στις 7 Οκτωβρίου και ακολουθεί τα τελευταία χρόνια του τραγουδιστή πριν από τον θάνατό του στις 22 Ιουλίου.

Με πρωταγωνιστές τα τρία παιδιά του, την Aimee, τον Jack, την Kelly αλλά και τη σύζυγό του, Sharon Osbourne, το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τον Ozzy να προετοιμάζεται για την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στο Villa Park στις 5 Ιουλίου.

Στο τρέιλερ, ο Ozzy λέει στην κάμερα «Αν η ζωή μου φτάνει στο τέλος της, δεν μπορώ πραγματικά να παραπονεθώ. Ήταν πραγματικά υπέροχη». Παράλληλα, αναφέρεται στα προβλήματα υγείας του τραγουδιστή, συμπεριλαμβανομένης της νόσου Πάρκινσον και του σπασμένου αυχένα του, που του προκάλεσε κινητικά προβλήματα. «Δεν είμαι καλός στο να αρρωσταίνω», είχε αστειευτεί ο Ozzy ενώ γυριζόταν το βίντεο.

Η μοιραία πτώση στο μπάνιο

Όπως αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ, τον Ιανουάριο του 2019, ο frontman των Black Sabbath έπεσε στην τουαλέτα επιδεινώνοντας έναν παλιό τραυματισμό που έφερε στον αυχένα από το 2003. Πέρασε τα επόμενα τέσσερα χρόνια υποβαλλόμενος σε χειρουργικές επεμβάσεις και πειραματικές θεραπείες για να ανακουφίσει τον πόνο και να αποκαταστήσει την κινητικότητά του, αλλά τελικά αναγκάστηκε να ακυρώσει μια περιοδεία που σχεδιαζόταν για το 2023.

«Είχε μια λαμπρή καριέρα και τελείωσε με έναν λαμπρό τρόπο», ακούγεται να λέει η Sharon στο τρέιλερ. «Η μόνη λύπη του Ozzy είναι ότι ποτέ δεν αποχαιρέτησε πραγματικά τους θαυμαστές του», προσθέτει.

«Βγαίνει από το χειρουργείο και είναι πολύ χειρότερα», θυμάται ο 39χρονος Jack. «Το ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει την περιοδεία ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη στενοχώρια του», προσθέτει η 42χρονη Aimee.

Το δεύτερο αφιερωματικό ντοκιμαντέρ

Όπως αναφέρει το περιοδικό Hello!, πριν από λίγες ημέρες, το BBC One είχε προγραμματίσει να προβάλει ένα δικό του αφιερωματικό ντοκιμαντέρ για τον Ozzy. Παρά την αρχική ακύρωση της προβολής τελικά αποφασίστηκε να παρουσιαστεί.

Το εν λόγω ντοκιμαντέρ γυρίστηκε σε διάστημα τριών ετών και προσφέρει μοναδική και οικεία πρόσβαση σε ολόκληρη την οικογένεια Όσμπορν, συμπεριλαμβανομένων των Σάρον, Τζακ και Κέλι.

«Η ταινία είναι γεμάτη αγάπη, γέλιο και δάκρυα, καθώς και τις αξέχαστες οικογενειακές στιγμές που έχουμε συνηθίσει να περιμένουμε από τους Osbourne. Είναι ένας εξαιρετικά ειλικρινής και εμπνευσμένος φόρος τιμής σε ένα αληθινό είδωλο και καταγράφει την πρώτη οικογένεια της ροκ καθώς αναγκάζονται να αποδεχτούν ότι, όπως λέει η Kelly στην ταινία, "ο Iron Man δεν ήταν πραγματικά φτιαγμένος από σίδερο".»



Το «Sharon and Ozzy Osbourne: Coming Home» θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου.

Η επιστροφή της Sharon

Μετά τον θάνατο του συζύγου της τον Ιούλιο, η Sharon είχε παραμείνει μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, κοινοποίησε μια μακροσκελή ανάρτηση ευχαριστώντας όλους για την υποστήριξη και τα μηνύματά τους, παραδεχόμενη ότι τη βοήθησαν να ξεπεράσει τις τελευταίες εβδομάδες.

«Ακόμα δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι για την απεριόριστη αγάπη και υποστήριξη που έχετε δείξει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σχόλια, οι αναρτήσεις και οι ευχαριστίες σας μου έφεραν περισσότερη παρηγοριά από όσο φαντάζεστε. Τίποτα από αυτά δεν πέρασε απαρατήρητο, στην πραγματικότητα, με συντρόφευσαν πολλές νύχτες. Αν και ακόμα προσπαθώ να βρω τα πατήματά μου. Σας αγαπώ όλους και σας ευχαριστώ βαθιά για την απόκοσμη αγάπη που συνεχίζετε να μου στέλνετε».