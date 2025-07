Όταν ο Όζι Όσμπορν δάγκωσε ζωντανή νυχτερίδα στη σκηνή και άλλες 5 ιστορίες που ίσως δεν γνωρίζεις

Σοκ προκάλεσε στον κόσμο της μουσικής ο θάνατος του θρύλου της heavy metal Ozzy Osbourne στα 76 του χρόνια το βράδυ της Τρίτης 22/07.

«Πρίγκιπας του Σκότους», «Madman», «Godfather of Heavy Metal» ήταν μερικά από τα παρατσούκλια που του είχαν κολλήσει οι θαυμαστές του και όχι αδίκως.

Ο John Michael Osbourne, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1948 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Έγινε διάσημος ως frontman των Black Sabbath, των οποίων ο ήχος ουσιαστικά γέννησε το heavy metal τη δεκαετία του 1970. Με τη σκοτεινή του φωνή και τη θεατρική του παρουσία έγινε θρύλος.

Η σόλο καριέρα του ξεκίνησε το 1980 με το άλμπουμ «Blizzard of Ozz», που περιλάμβανε επιτυχίες όπως το «Crazy Train». Παράλληλα με τη μουσική του πορεία, ο Ozzy έγινε γνωστός για την ακραία του συμπεριφορά, τη χρήση ναρκωτικών και το επεισόδιο με τη νυχτερίδα. Το 2002, γνώρισε τεράστια επιτυχία με το reality show «The Osbournes», παρουσιάζοντας την καθημερινότητά του με την οικογένειά του.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Ozzy ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους εκατομμύρια θαυμαστές του. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή του πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2025, στο φινάλε της περιοδείας «Back to the Beginning» με τους Black Sabbath στην πατρίδα του το Μπερμιγχαμ.

Δάγκωσε το κεφάλι νυχτερίδας στη σκηνή

Κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Des Moines Veterans Memorial Auditorium στις 20 Ιανουαρίου 1982, ο Ozzy δεν δίστασε να δαγκώσει το κεφάλι μιας νυχτερίδας που του πέταξε ένας θαυμαστής του στη σκηνή. Ο ίδιος μάλιστα όταν ρωτήθηκε απάντησε ότι νόμιζε ότι ήταν ψεύτικη... αλλά δεν ήταν. «Νόμιζα ότι ήταν ρόπαλο από καουτσούκ», εξήγησε ο Ozzy. «Το σήκωσα, το έβαλα στο στόμα μου, το έτριψα, το δάγκωσα, σαν να ήμουν ο κλόουν που είμαι».

Καθώς το αίμα γέμιζε το στόμα του και ο κόσμος το παρακολουθούσε με τρόμο, συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει ένα φρικτό λάθος. «Οι νυχτερίδες είναι οι μεγαλύτεροι φορείς λύσσας στον κόσμο», είπε. «Και έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο μετά και άρχισαν να μου κάνουν εμβόλια λύσσας».

«Πάντα μου άρεσαν οι παλιές ταινίες που είχαν αυτούς τους καβγάδες», αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ The Nine Lives of Ozzy Osbourne. «Τότε λοιπόν μου ήρθε η ιδέα να πετάξω στο κοινό κομμάτια κρέατος και μέρη ζώων. Το βρήκα ξεκαρδιστικό. Λάμβανα πίσω όρχεις προβάτων, ζωντανά φίδια, νεκρούς αρουραίους, κάθε είδους πράγματα. Κάποιος κάποτε πέταξε έναν ζωντανό βάτραχο στη σκηνή. Ήταν ο μεγαλύτερος βάτραχος που είχα δει ποτέ και προσγειώθηκε ανάσκελα».

Ούρησε στο μνημείο του Άλαμο... φορώντας φόρεμα

Έναν μήνα μετά το περιστατικό με τη νυχτερίδα ο Ozzy είχε νέα μπλεξίματα. Αυτή τη φορά τον Φεβρουάριο όντας μεθυσμένος και φορώντας ένα φόρεμα της συζύγου του Σάρον, ούρησε στο ιστορικό μνημείο του Άλαμο στο Τέξας.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του ενώ αποφασίστηκε ότι του απαγορευόταν η είσοδος στο Σαν Αντόνιο για μια δεκαετία.

Το 2015 προχώρησε σε δημόσια συγνώμη για την πράξη του με αποτέλεσμα να αρθεί η απαγόρευση. Λίγους μήνες μετά πραγματοποίησε περιοδεία στην οποία συμπεριλαμβανόταν και η πόλη Άλαμο.

Σνίφαρε μυρμήγκια

Κι' όμως είναι αλήθεια και το επιβεβαίωσε ο Tommy Lee στην εμφάνισή του στο podcast «This Past Weekend With Theo Von», ο Ozzy Osbourne σνίφαρε μυρμήγκια και ήπιε τα ούρα του.

«Εντελώς αλήθεια. Με ρωτάνε όλη την ώρα. Μου λένε «ρε μάγκα, στ’αλήθεια;» Κι εγώ τους λέω «απολύτως», δεν μπορείς να βγάλεις από το μυαλό σου μια τέτοια ιστορία», λέει ο Tommy Lee.

«Ήταν τόσο μαστουρωμένος, όλοι μας ήμασταν. Είχαμε ταξιδέψει μαζί με τον Ozzy όλο το βράδυ. Φτάνουμε στο ξενοδοχείο, αλλά κανένας δεν θέλει να πάει στο δωμάτιο του και λέμε "πάμε στην πισίνα". Ο Ozzy που είναι λιώμα, βλέπει μια σειρά από μυρμήγκια που πηγαίνει μέχρι ένα γλειφιτζούρι και πέφτει κάτω και σνιφάρει όλη τη γραμμή. Τότε, ο Nikki κατεβάζει το παντελόνι του και κατουράει στο πάτωμα δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου ενώ υπήρχε κόσμος γύρω γύρω, παιδιά… αλλά τον προλαβαίνει ο Ozzy!» αποκάλυψε ο Tommy.

Προσπάθησε να σκοτώσει τη γυναίκα του

Το 1989, προσπάθησε να σκοτώσει τη σύζυγό του, Sharonσε ένα τρομακτικό περιστατικό που προκλήθηκε από τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Στο ντοκιμαντέρ «The Nine Lives of Ozzy Osbourne», η Sharon περιγράφει τι ακριβώς συνέβη...

Μόλις είχε βάλει τα τρία παιδιά τους - την Κέλι, τον Τζακ και την Έιμι - για ύπνο και ήταν στο δωμάτιό της όταν ο εκείνος, σε κατάσταση μέθης, μπήκε μέσα. «Γύρισε προς το μέρος μου και μου είπε: "Καταλήξαμε σε μια απόφαση ότι πρέπει να πεθάνεις" και μετά όρμησε πάνω μου», είπε. Όμως εκείνη αντέδρασε ακαριαία και πάτησε το κουμπί πανικού καθώς ο Ozzy προσπαθούσε να την στραγγαλίσει με την αστυνομία να φτάνει εγκαίρως στο σπίτι τους.

Ο Ozzy αργότερα ξύπνησε στη φυλακή χωρίς να θυμάται την επίθεση. «Γιατί βρίσκομαι εδώ;» ρώτησε έναν αστυνομικό. «Τζον Μάικλ Όσμπορν, σε συνέλαβαν για την απόπειρα δολοφονίας της συζύγου σου». Η Sharon όμως τον συγχώρεσε και δεν έκανε καταγγελία.

Πέθανε και επανήλθε...

Το 2003, ο Ozzy Osbourne είχε ένα σοβαρό ατύχημα με τετράτροχο όχημα (ATV) στην έπαυλή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή. Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, υπέστη σοβαρά τραύματα: έσπασε οκτώ πλευρά, ένα σπόνδυλο στον λαιμό του και υπέστη διάτρηση πνεύμονα. Το πιο τρομακτικό όμως ήταν ότι σταμάτησε να αναπνέει και κηρύχθηκε κλινικά νεκρός προτού επανέλθει με τη βοήθεια γιατρών και της ομάδας πρώτων βοηθειών που βρέθηκαν γρήγορα στο σημείο.

Η ανάρρωσή του κράτησε αρκετούς μήνες και περιλάμβανε χειρουργικές επεμβάσεις και φυσικοθεραπείες. Το ατύχημα αυτό άλλαξε τη ζωή του Ozzy, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά, καθώς επηρέασε έντονα την κίνησή, την ομιλία και τη γενική του υγεία τα επόμενα χρόνια.

Παρά το σχεδόν θανατηφόρο συμβάν, ο Ozzy επέστρεψε αργότερα στη σκηνή και συνέχισε να εργάζεται στη μουσική και στην τηλεόραση. Το ατύχημα παραμένει ένα από τα πιο σοκαριστικά γεγονότα στη ζωή του και δείχνει για άλλη μια φορά πόσο ακραία —και σχεδόν υπερφυσική— ήταν η αντοχή του.

Εκτός από νυχτερίδα δάγκωσε και περιστέρι

Το περιστατικό σημειώθηκε το 1981, όταν ο Ozzy προσκλήθηκε σε επαγγελματική συνάντηση με τη δισκογραφική του CBS Records, για να συζητήσει το μέλλον της σόλο καριέρας του.

Θέλοντας να κάνει μια χειρονομία κυρίως εντυπωσιασμού, αλλά και να δείξει ότι ερχόταν ειρηνικά, στα χέρια του κρατούσε λευκά περιστέρια.

Ωστόσο, σε μια στιγμή τρέλας, και πιθανώς υπό την επήρεια ουσιών, δάγκωσε ένα από τα περιστέρια στο κεφάλι, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των στελεχών της εταιρείας.