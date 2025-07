Gus G, ο Έλληνας κιθαρίστας του Όζι Όσμπορν τον αποχαιρετά: «Άλλαξες τη ζωή μου για πάντα»

Ο Gus G (κατά κόσμον Κώστας Καραμητρούδης) κατέκτησε τις παγκόσμιες μουσικές σκηνές ως κιθαρίστας του Ozzy Osbourne από το 2009 έως το 2017, συμβάλλοντας στο υποψήφιο για Grammy άλμπουμ «Scream» (2010).

Ο θάνατος του θρύλου της heavy metal μουσικής συγκλόνισε τον Gus G, που τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«R.I.P Ozzy Osbourne... Αγαπητέ Ozzy - Σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για μένα - τις συμβουλές, τις πολύτιμες αναμνήσεις και για τη μουσική. Άλλαξες τη ζωή μου για πάντα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Ως κιθαρίστας, ήταν η ύψιστη τιμή στην καριέρα μου να ηχογραφήσω ένα άλμπουμ και να περιοδεύσω στον κόσμο μαζί σου για 7 χρόνια. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια», έγραψε ο Gus G που είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους rock metal κιθαρίστες της εποχής μας.

Υπήρξε ιδρυτής του μελωδικού power metal συγκροτήματος Firewind. Μετρά δύο δεκαετίες επιτυχίας, δέκα στούντιο άλμπουμ και αμέτρητες περιοδείες. Επίσης, έχει γίνει διάσημος και ως σόλο καλλιτέχνης, καθώς ο Gus έχει κυκλοφορήσει αναγνωρισμένα άλμπουμ όπως τα «I Am the Fire» (2014) και «Brand New Revolution» (2015), «Quantum Leap» (2021). Όντας περιζήτητος μουσικός, ο Gus έχει εμφανιστεί ως guest σε άλμπουμ άλλων σπουδαίων καλλιτεχνών, όπως οι Bruce Dickinson, Arch Enemy, Doro Pesch, In This Moment κ.λπ.