Τραγωδία στη Ρωσία: Νεκρή 30χρονη μοντέλο – Την σκότωσε ελάφι που έπεσε στο αυτοκίνητό της

Ασύλληπτη τραγωδία στη Ρωσία, με θύμα την πρώην καλλονή και Vice-Miss Russia 2017, Ξένια Αλεξάντροβα. Η 30χρονη κατέληξε, ύστερα από εβδομάδες μάχης για τη ζωή της, μετά από ένα φρικτό τροχαίο που συγκλονίζει τη χώρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Ιουλίου, στην περιοχή Tver Oblast, όταν ένα ελάφι πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο και κυριολεκτικά εκσφενδονίστηκε στο παρμπρίζ της Porsche Panamera, όπου επέβαινε το ζευγάρι. Η Alexandrova καθόταν στη θέση του συνοδηγού και δέχθηκε το μοιραίο χτύπημα στο κεφάλι.



Ο σύζυγός της, που οδηγούσε το όχημα, περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή της σύγκρουσης:

«Από τη στιγμή που πετάχτηκε μέχρι τη σύγκρουση, πέρασε κλάσμα δευτερολέπτου. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Το ελάφι πέταξε μέσα στο αυτοκίνητο, το χτύπημα βρήκε την Κσένια στο κεφάλι. Έμεινε αναίσθητη, το κεφάλι της διαλύθηκε, παντού αίματα».

Former Miss Universe Contestant Kseniya Alexandrova Dead At 30 | Z100 New York https://t.co/ceSWW6WGy9 pic.twitter.com/kNCCwxg4fx — Z100 New York (@Z100NewYork) August 17, 2025



Η νεαρή γυναίκα υπέστη συντριπτικά τραύματα στο κρανίο και έκτοτε βρισκόταν σε κώμα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή 15 Αυγούστου, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της και στον κόσμο της μόδας.



Η τραγωδία γίνεται ακόμη πιο βαριά, καθώς το ζευγάρι είχε παντρευτεί μόλις πριν από τέσσερις μήνες. Μάλιστα, σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κseniya είχε μοιραστεί φωτογραφίες από τον γάμο της γράφοντας:

«Δεν πίστευα ποτέ ότι ένα γεγονός μπορεί να αντηχεί τόσο δυνατά μέσα μου. Θυμάμαι κάθε δευτερόλεπτο, σαν να το ζω ακόμη. Τόση αγάπη, τόση χαρά και αληθινά συναισθήματα εκείνη τη μέρα…».

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στη Ρωσία και πέρα από αυτήν, καθώς η Κseniya Alexandrova υπήρξε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο των καλλιστείων.