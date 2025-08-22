Η Κλόντια Σίφερ ερωτεύτηκε ξανά την Ελλάδα – Το μήνυμα στους followers της από την Αργολίδα

Η Κλόντια Σίφερ ξανά στην Ελλάδα! Το διάσημο supermodel των ’90s, που στις 25 Αυγούστου γίνεται 55 ετών, επέλεξε και φέτος την Αργολίδα για τις διακοπές της. Φιλοξενήθηκε σε πολυτελή βίλα στο Amanzoe, λίγο έξω από το Κρανίδι, και έκανε τις βόλτες της στο Πόρτο Χέλι και την Ερμιόνη.

Η Γερμανίδα καλλονή τράβηξε τα βλέμματα με την κομψότητα και την απλότητά της, ενώ δεν δίστασε να κάνει τις αγορές της σε καταστήματα της περιοχής. Όσοι τη συνάντησαν από κοντά μιλούν για την ευγένεια και την προσιτή συμπεριφορά της.

Με φωτογραφίες που ανέβασε στα social media τις προηγούμενες ημέρες, αποκάλυψε την παρουσία της στην Ελλάδα, ενώ το απόγευμα της Παρασκευής έστειλε μήνυμα στους 2,5 εκατ. followers της: «Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη».

Ποια είναι η Κλόντια Σίφερ

Η Κλόντια Σίφερ θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα όλων των εποχών. Στα ’90s μεσουράνησε ως ένα από τα πρώτα supermodels, μαζί με τη Ναόμι Κάμπελ, την Σίντι Κρόφορντ και την Λίντα Ευαντζελίστα. Έγινε το απόλυτο fashion icon της εποχής, κοσμώντας εξώφυλλα περιοδικών, συνεργαζόμενη με κορυφαίους οίκους μόδας και περπατώντας στις μεγαλύτερες πασαρέλες του κόσμου. Με περισσότερα από 1.000 εξώφυλλα στη μέχρι τώρα καριέρα της, έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στη βιομηχανία της μόδας.