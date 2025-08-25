Κλόντια Σίφερ: Γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Ελλάδα ποζάροντας στην πισίνα - Δείτε φωτογραφίες

Τα 55α χρόνια της συμπλήρωσε σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου η Κλόντια Σίφερ, με το διάσημο μοντέλο να γιορτάζει τα γενέθλιά του στην Ελλάδα όπου απολαμβάνει τις διακοπές της.

Η Κλόντια Σίφερ μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους, ποζάροντας ξέγνοιαστα δίπλα στην πισίνα, εντυπωσιάζοντας με το καλλίγραμμο σώμα της και αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν είναι παρά ένας αριθμός.

Το τοπ μόντελ, που μεσουράνησε στον παγκόσμιο χώρο της μόδας τα προηγούμενα χρόνια, φωτογραφήθηκε να παίζει τάβλι, φορώντας ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου, χαμογελώντας στον φακό.

«55 σήμερα, τόσο τυχερή που έχω χαρούμενα γενέθλια με υγεία!!», έγραψε η Κλόντια Σίφερ στη λεζάντα της ανάρτησης, ενημερεώνοντας τους θαυμαστές της για το ξεχωριστό γεγονός που συνέπεσε με τις διακοπές στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αργολίδα.