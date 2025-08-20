Ποια είναι η «καυτή» αθλήτρια και μοντέλο, Μαρίνα Ρόμαντσουκ, που τιμωρήθηκε για χρήση τεστοστερόνης

Η Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ, «ασημένια» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο τριπλούν στη Βουδαπέστη (2023) και στο μήκος στη Ντόχα (2019), τιμωρήθηκε με τετραετή αποκλεισμό για χρήση ντόπινγκ, όπως ανακοίνωσε η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού



«Η AIU τιμώρησε την Μαρίνα Μπεκ-Ρόμαντσουκ (Ουκρανία) με τετραετή αποκλεισμό, αρχής γενομένης από τις 13 Μαΐου 2025, για την παρουσία/χρήση απαγορευμένης ουσίας (τεστοστερόνης)» ανακοίνωσε η σχετική αρχή.

Η 29χρονη Ουκρανή βρέθηκε θετική σε τεστοστερόνη, ένα αναβολικό στεροειδές, στις 7 Δεκεμβρίου 2024. Αποκλείστηκε προσωρινά τον Μάιο του 2025 και δεν έχει αγωνιστεί από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, όπου τερμάτισε 11η στο αγώνισμα του τριπλούν.

Η Μπεκ-Ρομάντσουκ αρνήθηκε ότι έκανε χρήση ντόπινγκ, ισχυριζόμενη ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης της προκλήθηκαν από μια απροσδιόριστη ιατρική πάθηση και την θεραπεία που ακολούθησε. Μπορεί ακόμα να ασκήσει έφεση κατά της τιμωρίας της στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο,



Ωστόσο, η AIU λέει ότι η αθλήτρια δεν έχει αποδείξει τον ιατρικό ισχυρισμό.

Αυτό θα μπορούσε να σημάνει το τέλος της καριέρας της στο κορυφαίο επίπεδο, καθώς θα μπορούσε να χάσει εντελώς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.



Λόγω της λήξεως της απαγόρευσης τον Μάιο του 2029, θα χάσει επίσης δύο ακόμη Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Η Μπεκ-Ρόμαντσουκ κάνει καριέρα ως μοντέλο και influencer



Ωστόσο, η Ουκρανή εργάζεται επίσης ως μοντέλο και influencer και ως εκ τούτου μπορεί να ακολουθήσει ξανά αυτό το μονοπάτι.



Η σταρ που γεννήθηκε στο Μοροζίβ έχει 491.000 ακόλουθους στο Instagram και έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες ως μοντέλο για ουκρανικές μάρκες όπως η Domino Group, η Trihard και η Fabric 17.





Νωρίτερα φέτος, γιόρτασε την έβδομη επέτειο του γάμου της με τον γνωστό κολυμβητή Μιχάιλο Ρόματσουκ.



