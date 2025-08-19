ΗΠΑ: Σάλος με αστυνομικό που συμμετείχε σε βίντεο OnlyFans - Άγγιξε το στήθος μοντέλου σε «έλεγχο»

Ένας πρώην αστυνομικός του τμήματος του Νάσβιλ στις ΗΠΑ μπόρεσε να πείσει τις εισαγγελικές αρχές του Τένεσι και να αποφύγει τη φυλάκιση μετά την καταδίκη του για συμμετοχή του σε βίντεο μοντέλου του OnlyFans εν ώρα υπηρεσίας.

Στην αίτηση του ο 35χρονος Herman αποδέχθηκε την κατηγορία για διάπραξη σοβαρού παραπτώματος εν ώρα υπηρεσίας με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ένα έτος επιτήρησης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του newschannel5.com. Επιπλέον, του δόθηκε δικαστική αναστολή, γεγονός που σημαίνει πως αν ολοκληρώσει την επιτήρηση του, η υπόθεση μπορεί να απορριφθεί και οι κατηγορίες να διαγραφούν από το ποινικό του μητρώο.

Ex-Nashville cop Sean Herman was arrested for appearing in an OnlyFans video on duty.pic.twitter.com/e53LjjhHBc — (news) DOGE (@DOGE__news) July 26, 2025

Ο 35χρονος απολύθηκε από το αστυνομικό τμήμα του Νάσβιλ τον Μάιο του 2024, εξαιτίας του βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο του μοντέλου του OnlyFans με το όνομα, Jordin.

Στο βίντεο φαίνεται η Jordin να κατεβάζει την μπλούζα της και να δείχνει το στήθος της καλώντας τον αστυνομικό να το πιάσει σε μια προσπάθεια να αποφύγει το πρόστιμο. Στη συνέχεια του βίντεο με τίτλο «δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν με συνέλαβε», το μοντέλο αγγίζει τον καβάλο του αστυνομικού.

MNPD

Τι «έκαψε» τον αστυνομικό - Ο λόγος το μοντέλο γύρισε το βίντεο

Οι Αρχές μπόρεσαν να εντοπίσουν την ταυτότητα του Herman, παρότι αυτός εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο από τους ώμους και κάτω, όταν κάποια στιγμή φάνηκε μέρος του σήματος της αστυνομίας στο χέρι του. Σύμφωνα με την έρευνα το βίντεο γυρίστηκε στις 26 Απριλίου σε ένα πάρκινγκ αποθήκης, ενώ ο άνδρας βρισκόταν σε υπηρεσία. Μάλιστα, αναφέρεται πως ένας εκ των συναδέλφων του της Ειδικής Διεύθυνσης Ερευνών ανακάλυψε ότι ήταν ο αστυνομικός που φορούσε τη στολή του στο βίντεο.

Ο πρώην αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 3.000 δολαρίων, ο οποίος εργαζόταν στο Αστυνομικό Τμήμα του Νάσβιλ για τρία χρόνια πριν απολυθεί λόγω του περιστατικού

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εξωφρενικές και ασεβείς πράξεις που θα μπορούσε να κάνει κάποιος εδώ και, με τον όρο ασεβής, εννοώ προς όλους τους υπαλλήλους του MNPD και αυτή την υπηρεσία» ήταν κάποια από τα λόγια που είχαν ανακοινωθεί εκείνη την περίοδο.

Παρ' όλα αυτά, το μοντέλο του OnlyFans εξήγησε ότι το βίντεο δεν γυρίστηκε για το προφίλ της στην ιστοσελίδα αλλά για διαφήμιση, προκειμένου να το μοιραστεί στο X και να αυξήσει τα «κλικ». Μάλιστα, εξήγησε ότι δεν γνώριζε τον Herman πριν από το βίντεο και ότι η πρώτη τους επαφή έγινε όταν αυτός είχε απαντήσει σε μια ανάρτηση σε σελίδα του Reddit σχετικά με την πιθανότητα γυρίσματος ενός βίντεο στο μέλλον.

