ΗΠΑ: Έγκυος κάνει «γυαλιά καρφιά» αμάξι του πρώην της λόγω τσακωμού - Η χαμογελαστή φώτο στο τμήμα

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές στο Κεντάκι των ΗΠΑ σε μια γυναίκα που φέρεται να προκάλεσε ζημιές αξίας 12.000 δολαρίων στο αυτοκίνητο του πρώην συντρόφου της.

Το αστυνομικό τμήμα του Ρίτσμοντ αναφέρει πρόκειται για την Stephanie Carlquist, η οποία προχώρησε στην παράνομη πράξη λόγω ενός τσακωμού που είχε το ζευγάρι στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του wkyt.com.

Οι Αρχές εξηγούν πως η Carlquist έριξε αλάτι στη μηχανή, γκλίτερ στον εξαερισμό του κλιματιστικού, έκοψε ένα λάστιχο, έσπασε το παρμπρίζ, έσπασε τον καθρέφτη οπισθοπορείας και έσπασε την οθόνη του αυτοκινήτου , με τον πρώην σύντροφό της να αναφέρει ότι η Carlquist έκοψε το ένα λάστιχο στις 6 Ιουλίου τις υπόλοιπες υλικές ζημιές της προκάλεσε μετά από έναν καβγά στις 15 Ιουλίου με το εκτιμώμενο κόστος των ζημιών να αγγίζει τα 12.464,96 δολάρια.

Όταν η γυναίκα έμαθε για το κόστος, έστειλε μήνυμα στον πρώην φίλο της στο Instagram λέγοντας του ότι ήταν αγχωμένη λόγω της εγκυμοσύνης της και ότι λυπόταν για τη ζημιά. Μάλιστα, η αστυνομία αναφέρει ότι όταν ανέκριναν την Carlquist, παραδέχτηκε ότι έβαλε γκλίτερ και ράγισε το παρμπρίζ, ωστόσο υποστήριξε ότι τα υπόλοιπα προβλήματα προήλθαν από τη «φυσιολογική φθορά» του οχήματος που είχε καθυστερημένο σέρβις.

Η Carlquist κρατείται στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Μάντισον με εγγύηση 12.000 δολαρίων και την βαραίνουν κατηγορίες για κακούργημα.