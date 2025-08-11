Μοντέλο φοράει κορσέ για 23 ώρες κάθε μέρα - Συρρίκνωσε τη μέση της στα 50 εκατοστά

Προσηλωμένη στον στόχο της να μειώσει την περιφέρειά της παραμένει από το 2009 και μετά η 33χρονη Aleira Avendano. Το μοντέλο από τη Βενεζουέλα πασχίζει να αποκτήσει το σώμα της σχήμα κλεψύδρας και γι’ αυτό φοράει τον κορσέ ακόμα και στον ύπνο της, βγάζοντάς τον μόνο για μια ώρα την ημέρα προκειμένου να ξεκουραστεί και να πλυθεί.

Στην αρχή της προσπάθειάς της φορούσε τον κορσέ μόνο για έξι ώρες.

Ωστόσο, η ίδια υποστηρίζει πως δεν το κάνει μόνο για αισθητικούς λόγους. Το θεωρεί «σύμβολο πειθαρχίας, συγκέντρωσης και πάθους».

Οι αμφιλεγόμενες μέθοδοι της Aleira έχουν προκαλέσει «μετατόπιση και προσαρμογή» των εσωτερικών της οργάνων σε νέες θέσεις.

Πόσα χρήματα έχει ξοδέψει

Η ίδια μάλιστα εκμυστηρεύτηκε ότι «πρέπει να φτιάχνω ρούχα ειδικά για μένα. Ήταν μια μεγάλη επένδυση – βελτιώσεις, θεραπείες και υγιεινή διατροφή. Μια τεράστια δέσμευση. Ειλικρινά, το σώμα μου θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένο. Εκτός από το 1 εκατομμύριο λίρες που ξόδεψε για να μειώσει τη μέση της, η Aleira ξόδεψε επίσης 471.000 λίρες για αισθητικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων επτά επεμβάσεων στα στήθη, τεσσάρων επεμβάσεων στη μύτη και οδοντικών όψεων».

Ο στόχος της Aleira είναι να αποκτήσει την μικρότερη μέση στον κόσμο, έναν τίτλο που μέχρι στιγμής κατέχει η Cathie Jung με 38 εκατοστά.