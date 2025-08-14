Νέο σοκ για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Πέθανε η Πόπη Χριστοδούλου

Μια δυσάρεστη είδηση προκάλεσε σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου έφυγε από την ζωή.

Η ταλαντούχα ηθοποιός έγινε ιδιαίτερα αγαπητή μέσα από τον διπλό της ρόλο στη δημοφιλή σειρά «Στο Παρά Πέντε», όπου και υποδύθηκε τόσο τη Μάρθα όσο και τη Ρίτσα.

Έκτοτε, δίδασκε στη σχολή του φίλου της Παναγιώτη Καποδίστρια. Ο ηθοποιός μάλιστα σε ανάρτηση που έκανε, δηλώνει άφωνος από τον χαμό της Πόπης Χριστοδούλου. Αναλυτικά έγραψε: «Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ! Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις.

Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια;

Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά... Εκείνη που δε θες να τελειώσει... Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ...

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι…

Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου.

Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου.

Τα άλλα θα στα πω μετά.

Καληνύχτα... »

Υπενθυμίζουμε ότι πριν από έναν μήνα, η παρέα του «Παρά πεντε» είχε άλλη μια απώλεια, με τον θάνατο του Γεράσιμου Μιχελή, ή αλλιώς -όπως έγινε γνωστός από την σειρά- του «τύπου με τα μαύρα».