Ο Καραλής έγινε «ασημένιος» και «πλουσιότερος» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Ο τεράστιος Εμμανουήλ Καραλής, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο και «πέταξε» για 12η φορά πάνω από τα 6.00μ και με αυτόν τρόπο ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ο «Μανόλο» πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.75μ. και τα 5.90μ και στη συνέχεια πήγε στα 5.95μ. τα οποία πέρασε με την τρίτη προσπάθεια. Ο 25χρονος αθλητής του Ολυμπιακού και ο Αρμάντ Ντουπλάντις, ήταν μόνοι που πέρασαν τα 6.00μ. και στη συνέχεια ο αγώνας έγινε κούρσα για δυο. Ο «ιπτάμενος» Σουηδός πέρασε με την πρώτη τα 6.10μ. και 6.15μ. αλλά ο Καραλής δεν κατάφερε οριακά να τα ξεπεράσει και κατέκτησε οριστικά τη δεύτερη θέση.

Μάλιστα ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, θέλησε να ξεπεράσει τα όρια του δοκιμάζοντας άλμα στα 6.20μ. αλλά έριξε τον πήχη. Παράλληλα το «φαινόμενο» Μόντο Ντουπλάντις, πέρασε τα 6.30μ και κατέρριψε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά στην καριέρα του.

Ωστόσο η κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου συνοδεύτηκε και από ένα «βαρύ» χρηματικό έπαθλο, καθώς ο Καραλής κέρδισε και 29.800 ευρώ ενώ ο Ντουπλάντις που κατέκτησε το χρυσό κέρδισε 59.550 ευρώ. Συγκεκριμένα τα χρηματικά έπαθλα της World Athletics, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο που περιλαμβάνει 49 αγωνίσματα, ξεπερνούν τα 8,5 εκατομμύρια δολάρια και διαχωρίζονται σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.

Μάλιστα όσοι αθλητές σημειώσουν παγκόσμιο ρεκόρ δικαιούνται ένα έξτρα πριμ 100.000 δολαρίων τα οποία προσφέρει η TDK και η World Athletics.

Αναλυτικά τα χρηματικά έπαθλα για τα ατομικά αθλήματα

Χρυσό - 59.550 ευρώ (70.000 δολάρια)

Ασημένιο - 29.800 ευρώ (35.000 δολάρια)

Χάλκινο - 18.700 ευρώ (22.000 δολάρια)

4η θέση - 13.600 ευρώ (16.000 δολάρια)

5η θέση - 9.350 ευρώ (11.000 δολάρια)

6η θέση - 6.000 ευρώ (7.000 δολάρια)

7η θέση - 5.100 ευρώ (6.000 δολάρια)

8η θέση - 4.250 ευρώ (5.000 δολάρια)

Τα χρηματικά έπαθλα για τα ομαδικά αθλήματα