Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Κουγιουμτσίδη για το χρυσό στο Παγκόσμιο της πάλης

Ημέρα συγχαρητηρίων ήταν η Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που δεν... προλάβαινε να μοιράζει «μπράβο» για τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών σε μεγάλες διοργανώσεις, που διαδέχονταν η μία την άλλη.

Έτσι, μετά το τηλεφώνημα στον προπονητή της Εθνικής μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη και τα συγχαρητήρια στους διεθνείς για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη και τον Εμμανουήλ Καραλή για το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Το καλό τρίτωσε λίγο αργότερα, με το χρυσό μετάλλιο του Γιώργου Κουγιουμτσίδη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ελευθέρας πάλης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει τα συγχαρητήριά του μέσω X στον νεαρό παλαιστή.

«Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους!».