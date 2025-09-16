Από τη Σταυρούπολη στην κορυφή του κόσμου: Γιώργος Κουγιουμτσίδης, το φαινόμενο της ελληνικής πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης δεν είναι απλώς ένας αθλητής. Είναι ένα αληθινό «φαινόμενο» που έκανε τη χώρα υπερήφανη και έγραψε ιστορία για την ελληνική πάλη. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία μόλις 21 ετών, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης του Ζάγκρεμπ στην κατηγορία των 79 κιλών, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα ως ο πρώτος Έλληνας που ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών.

Η διαδρομή προς την κορυφή: Θυσίες και αφοσίωση

Γεννημένος τον Οκτώβριο του 2001 στη Θεσσαλονίκη, ο Κουγιουμτσίδης είχε την πάλη στο αίμα του. Ο πατέρας του, αν και δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά, ήταν εκείνος που του μετέδωσε την αγάπη για το άθλημα από πολύ μικρή ηλικία. Αυτή η αγάπη ήταν τόσο βαθιά, που ο Γιώργος ξεκίνησε να προπονείται από την ηλικία των έξι ετών, με τον προπονητή του να τον οδηγεί σταδιακά και με σταθερά βήματα στον πρωταθλητισμό.

Η πορεία του προς την κορυφή ήταν γεμάτη θυσίες. Μεγάλωσε με το τρίπτυχο «σχολείο – σπίτι – προπόνηση», αφιερώνοντας ατελείωτες ώρες στο ταπί. Όπως έχει παραδεχτεί, οι θυσίες ήταν πολλές: χαμένες σχολικές εκδρομές και καλοκαίρια γεμάτα ιδρώτα, με μοναδικό σκοπό την τελειοποίηση της τεχνικής του και τη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης. Αυτή η αφοσίωση ήταν αποτέλεσμα της βαθιάς του πεποίθησης ότι για να φτάσεις στην κορυφή, πρέπει να έχεις τη θέληση και την πειθαρχία να αφιερωθείς ολοκληρωτικά στον στόχο σου.

Αυτό που κάνει την επιτυχία του ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι το γεγονός ότι οι προπονήσεις του γίνονταν σε ακατάλληλες συνθήκες. Ξεκίνησε σε ένα κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ στην Ευκαρπία και στη συνέχεια σε έναν μικρό χώρο μέσα στο 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Σταυρούπολης, έναν χώρο που «δεδομένα δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός αθλητή». Ωστόσο, αυτές οι δυσκολίες δεν τον πτόησαν. «Αν είσαι 100% αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις και έχεις τη θέληση, θα τα καταφέρεις, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες», έχει δηλώσει, αποδεικνύοντας ότι η θέληση μπορεί να νικήσει κάθε εμπόδιο. Μόνο από το 2023 και μετά, άρχισε να προπονείται σε ειδική αίθουσα πάλης στο ΕΑΚ Σταυρούπολης, η οποία φτιάχτηκε για αυτόν.

Η εκτόξευση και η ιστορική νίκη στο Ζάγκρεμπ

Η πρώτη μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 2022, όταν σε ηλικία μόλις 20 ετών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης της Βουδαπέστης. Αυτή η νίκη τον καθιέρωσε ως το «νέο μεγάλο όνομα» του αθλήματος, με διεθνείς ειδικούς να μιλούν για ένα πραγματικό «φαινόμενο». Ήταν μάλιστα τότε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στην ελευθέρα πάλη μετά από 14 χρόνια.

Την επόμενη χρονιά, το 2023, αναδείχθηκε ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης στους άνδρες, ενώ μετράει τρεις συνεχόμενους τίτλους ως Κ23. Όμως, η κορυφαία στιγμή της καριέρας του μέχρι... την επόμενη ήταν στο Ζάγκρεμπ, όπου αντιμετώπισε στον τελικό τον Αμερικανό Λίβαϊ Ντέιβιντ Χάινς. Από το πρώτο λεπτό, ο Κουγιουμτσίδης έδειξε ότι είχε τον έλεγχο και την κατάλληλη αυτοπεποίθηση. Με εξαιρετική τακτική, προηγήθηκε 3-0 και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, κερδίζοντας τελικά με 3-2. Η νίκη του γέμισε με υπερηφάνεια ολόκληρη την Ελλάδα αλλά κυρίως ήταν μια ανταμοιβή για τους κόπους του όλα αυτά τα χρόνια.

Αξίες, ρίζες και το μέλλον

Ο Κουγιουμτσίδης ξεχωρίζει όχι μόνο για τις ικανότητές του, αλλά και για το ήθος του. Με ποντιακές ρίζες και από τους δύο γονείς, διατηρεί ζωντανή την παράδοση μιλώντας ποντιακά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες του. Αυτή η στενή οικογενειακή σχέση αποτελεί ένα από τα θεμέλια της ζωής του. Μάλιστα, ο τέσσερα χρόνια μικρότερος αδερφός του βαδίζει και αυτός στον ίδιο δρόμο, καθώς κάνει τα πρώτα του βήματά στην πάλη, με τον Γιώργο να δηλώνει πως μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος από τον ίδιο.

Επιπλέον, ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ο σκοπός του δεν είναι τα χρήματα. «Ό,τι κάνω είναι για το όνομά μου, την οικογένεια και την πατρίδα μου», έχει πει χαρακτηριστικά. Πιστεύει ότι η επιτυχία έρχεται όταν ο αθλητής δεν έχει ως αυτοσκοπό το κέρδος, αλλά την ιστορία και την δόξα. Όπως τονίζει, η ψυχολογία στην πάλη είναι το 30%-40%, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πνευματικής δύναμης πέρα από τη σωματική. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει επιλέξει να μείνει μακριά από τα social media, ώστε να είναι πλήρως αφοσιωμένος στην προετοιμασία του.

Αν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι δεν κατάφερε να διακριθεί, το βλέμμα του είναι στραμμένο στο μέλλον. Ο μεγάλος του στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, με την ελπίδα να ανέβει στο βάθρο και να δει την ελληνική σημαία να κυματίζει στον ουρανό.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για τη νέα γενιά, αποδεικνύοντας ότι με αφοσίωση, θέληση και πίστη στις αξίες, μπορείς να ξεπεράσεις κάθε δυσκολία και να φτάσεις στην κορυφή του κόσμου. Η επιτυχία του, μαζί με αυτή του Γιώργου Πιλίδη και της Μαρίας Πρεβολαράκη, δίνει ξανά ζωή σε ένα άθλημα με μακρά παράδοση, εμπνέοντας δεκάδες νέους αθλητές να ακολουθήσουν τον δρόμο του.