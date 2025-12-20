Κουγιουμτσίδης: History Maker της χρονιάς για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε από την United World Wrestling ως History Maker της χρονιάς που πέρασε στην ελευθέρα πάλη, χάρη στο ιστορικό χρυσό που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ στην κατηγορία των -79κ.

Τα βραβεία History Makers of the Year της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πάλης (UWW) απονέμονται σε τρεις αθλητές των οποίων οι εμφανίσεις μέσα στη χρονιά ξεπέρασαν τα όρια του αθλητισμού και οδήγησαν σε επιτεύγματα μοναδικά για την εποχή τους. Πρόκειται για παλαιστές που «έσπασαν φράγματα», ανέτρεψαν τα δεδομένα και χάρισαν στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ιστορία της πάλης των χωρών τους.

Η χώρα μας έχει τεράστια αθλητική παράδοση και μεγάλη ιστορία στο άθλημα της πάλης, ωστόσο μέχρι το 2025 δεν είχε αναδείξει ποτέ άνδρα παγκόσμιο πρωταθλητή στο άθλημα.

Πριν τη φετινή χρονιά, οι Έλληνες παλαιστές είχαν συμμετάσχει μόλις τρεις φορές σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος χωρίς να κατακτήσουν χρυσό, ενώ η τελευταία παρουσία σε τελικό χρονολογούνταν από το 1991.

Όλα αυτά άλλαξαν με τον 23χρονο Κουγιουμτσίδη, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση σε όλο τον κόσμο, νικώντας τον Αμερικανό Λέβι Χέινς με 3-2 στον τελικό των -79 κιλών, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους άνδρες σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης.

Η ιστορία της Ελλάδας στον θεσμό

Μέχρι το 2025, η Ελλάδα μετρούσε έχα χρυσό, τρία αργυρά και 13 χάλκινα στον θεσμό. O Γιώργος Αθανασιάδης ήταν ο πρώτος Έλληνας που προκρίθηκε σε παγκόσμιο τελικό το 1987 στο Κλερμόν Φεράν της Γαλλίας, είχε όμως πάρει το αργυρό στα -68κ της ελευθέρας πάλης, μία διάκριση που επανέλαβε το 1990 στο Τόκιο. Το 1991 αγωνίστηκε σε παγκοσμιο τελικό και ο Ηρακλής Δεσκουλίδης στα -90κ της ελευθέρας πάλης και είχε κατακτήσει επίσης το αργυρό.

Το πρώτο παγκόσμιο χρυσό για την Ελλάδα είχε έρθει στη γυναικεία πάλη, χάρη στην Σοφία Πουμπουρίδου που είχε ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου των -51κ στο Παγκόσμιο που είχε διοργανώσει η χώρα μας το 2002 στη Χαλκίδα.

Τι δήλωσε ο Κουγιουτσίδης

Ο 24χρονος παλαιστής τονίζει σε κάθε ευκαιρία το πως νιώθει για την καταγωγή του: «Νιώθω πολύ τυχερός που είμαι Έλληνας, αγαπώ τη χώρα μου. Αισθάνομαι ότι έκανα όλους τους συμπατριώτες μου περήφανους. Είμαι ο πρώτος άνδρας από την Ελλάδα που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Θεωρώ ότι η φετινή χρονιά είναι μια τεράστια επιτυχία. Πέτυχα τον στόχο μου».