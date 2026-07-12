Περιορίστηκε εντός του κτηρίου η φωτιά στο Badminton - Εικόνες καταστροφής από το drone του Flash

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής για φωτιά που ξέσπασε στο παλιό θέατρο του Badminton στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, με τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από την περιοχή να δείχνουν ολική καταστροφή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου του θεάτρου Μπάντμιντον, συγκεκριμένα στην κεντρική σκηνή, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα, επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει μείνει ο περιφερειακός σκελετός που να μην καίγεται, ενώ η στέγη έχει πέσει σχεδόν ολόκληρη.



Πυροσβέστες εκτιμούν ότι η φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει προτού ολοκληρώσει το καταστροφικό έργο της. Πλέον έχει πέσει σκοτάδι, ο καπνός συνεχίζει να βγαίνει και όλα δείχνουν ότι οι φλόγες θα «καταπίνουν» το παλιό θέατρο έως το πρωί της Δευτέρας.

Φωτ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ, FLASH.GR

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ, FLASH GR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν χορηγηθεί τρεις υδροφόρες από τις Διευθύνσεις Πρασίνου και Καθαριότητας σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα.



Όπως αναφέρεται, στο σημείο βρίσκεται η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, η οποία συνδράμει στη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθέτει κάθε αναγκαίο μέσο για την υποστήριξη της επιχείρησης.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν ήδη προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της Αστυνομίας, Στην οδό Βαρύτη από το ύψος της συμβολής με την οδό Κανελλοπούλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το μπάντμιντον και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία αλλά και στο βίντεο που ακολουθούν σχεδόν η μισή στέγη του κτηρίου του παλιού θεάτρου έχει πέσει...

Φωτ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ, FLASH.GR

Φωτ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΜΜΟΣ, FLASH.GR

Όπως καταγγέλλει κάτοικος της περιοχής το κτήριο του Badminton «Ήταν μια πυριτιδαποθήκη και η περιοχή είναι γεμάτη σκουπίδια»