Κατέληξε ένας από τους εγκαυματίες της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Κατέληξε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της περασμένης Πέμπτης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανταλλακτικών βαρέων οχημάτων και πήρε διαστάσεις γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο, ενώ πυκνοί καπνοί σκέπασαν την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία.

Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. pic.twitter.com/gMQj6Nywl5 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 9, 2026

Στο μικροσκόπιο των πυροσβεστικών αρχών βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στον χώρο όπου εκδηλώθηκε αρχικά η φωτιά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κατά την εκτέλεση εργασιών στο συνεργείο βαρέων οχημάτων σημειώθηκε μικρής έκτασης έκρηξη, η οποία φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται βυτιοφόρο μεταφοράς προπανίου που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων και φέρεται να ενεπλάκη στην αλυσιδωτή εξέλιξη του περιστατικού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής του βυτιοφόρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Η σχηματισθείσα δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.