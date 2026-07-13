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Η επόμενη μέρα της μεγάλης φωτιάς στο Μπάντμιντον - Αυτοψία του FLASH

Το μεγαλύτερο μέρος της οροφής του Θεάτρου κατέρρευσε με τις ζημιές στο κτίριο να είναι εκτεταμένες.

FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
Γιάννης Κέμμος avatar
Γιάννης Κέμμος

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Σωτήρια ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον, ώστε αυτή να μην εξαπλωθεί στη γύρω περιοχή.

Ωστόσο, το αποτύπωμα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις ήταν καταστροφικό. Ο Γιάννης Κέμμος βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε αποκαλυπτικές εικόνες.

Υπενθυμίζουμε ότι εστάλη και προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, εξαιτίας των πυκνών καπνών που κάλυψαν την ατμόσφαιρα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00 της Κυριακής 12 Ιουλίου, καίγοντας υλικά και απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου.

FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος

Από την αυτοψία του FLASH είναι επίσης εμφανές ότι ο χώρος είναι πλήρως εγκαταλελειμμένος. Η περίφραξη είναι υποτυπώδης, τα συρματοπλέγματα στα περισσότερα σημεία έχουν τρυπήσει με αποτέλεσμα όποιος θέλει να έχει πρόσβαση στο κτίριο, σκουπίδια και πεταμένα αντικείμενα βρίσκονται παντού - ιδανικό προσάναμμα- για την εκδήλωση πυρκαγιάς. 

Ενδεικτική είναι και η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής που ανέφερε στον FLASH ότι άγνωστοι χαλάνε τα σύρματα και μπαίνουν στις εγκαταστάσεις. «Έχει γίνει πλιάτσικο μέσα», είπε χαρακτηριστικά. 

FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος
FLASH/Γιάννης Κέμμος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

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