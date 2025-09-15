Ιστορική στιγμή: Παγκόσμιος πρωταθλητής στη πάλη ο Κουγιουμτσίδης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης συνέχισε το σερί των ελληνικών επιτυχιών της ημέρας και μετά το αργυρό μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο στίβου κατέκτησε αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα -79κ της ελευθέρας πάλης, στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.



Ο 23χρονος αθλητής μετά το χρυσό του 2022 και το αργυρό του 2023 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στα -79κ. Στον μεγάλο τελικό νίκησε τον Αμερικανό Λίβαϊ Ντέιβιντ Χάινς με 3-2 στα σημεία και έγραψε ιστορία για την ελληνική πάλη.



Ο Κουγιουμτσίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής (άνδρας) στην ιστορία της χώρας μας, καθώς μέχρι σήμερα το μοναδικό χρυσό έχει έρθει από τη γυναικεία πάλη και συγκεκριμένα από την Σοφία Πουμπουρίδου στα -51κ στο Παγκόσμιο που πραγματοποιήθηκε το 2002 στη Χαλκίδα. Η Ελλάδα στον θεσμό έχει πλέον 17 μετάλλια: 2 χρυσά, 3 αργυρά και 12 χάλκινα.

Διαβάστε αναλυτικότερα στο Athletiko.gr