Τα πρώτα δείγματα του Ολυμπιακού: Ο Γουορντ, το νέο δίδυμο ψηλών και ο... ανακαινισμένος Γουόκαπ

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το πρόγραμμα προετοιμασίας του δίνοντας το δεύτερο φιλικό του στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, όπου αντιμετώπισε τη Μονακό και γνώρισε την ήττα στην παράταση με 83-80, ύστερα από τρίποντο του Τζέιμς επτά δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες, αφού δεν είχε στη διάθεσή της τον τραυματία Φαλ, τους διεθνείς που παραμένουν εκτός, τον ανέτοιμο Μιλουτίνοφ, αλλά και τον Βεζένκοφ, ο οποίος έφτασε μόλις σήμερα στη Λευκωσία λόγω υποχρεώσεων με την Ευρωλίγκα.

Η διαφορετική εικόνα ανάμεσα στα δυο ημίχρονα και οι πρωταγωνιστές

Eurokinissi

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν πολλές αδυναμίες στο πρώτο ημίχρονο, γεγονός που φανέρωσε την ανάγκη για δουλειά και πληρότητα. Στη συνέχεια, όμως, ανέβασαν ρυθμούς, βρήκαν λύσεις από αρκετούς παίκτες και κατάφεραν να φανούν πιο ανταγωνιστικοί. Σε αυτό το σημείο είναι απόλυτα λογικό να υπάρχουν διακυμάνσεις στην απόδοση των ομάδων, οπότε μοιραία δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτό ο Ολυμπιακός.

Πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ουόκαπ με 16 πόντους, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Χολ, που ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κοψίματα. Θετική συμβολή είχαν και οι ΜακΚίσικ (9 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Πίτερς (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Το δίδυμο των ψηλών και η απουσία ενός «Ράιτ»

Eurokinissi

Δεν είναι φήμη πως οι «ερυθρόλευκοι», που αρχικά είχαν αποκτήσει τον Κουμάτζε για να συνεισφέρει στις προπονήσεις (λόγω των πολλών απουσιών), σκέφτονται να τον κρατήσουν και να γίνει ένας ακόμη παίκτης στην frontline του Ολυμπιακού.

Η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής η συνεισφορά του εντοπίζεται κυρίως στην άμυνα, αφού στην επίθεση μοιάζει ακόμη να μην μπορεί να τελειώσει τις φάσεις, σε αντίθεση με τον Χολ που σκόραρε 15 πόντους και ήταν θετικός και στην άλλη πλευρά του παρκέ.

Eurokinissi

Είναι νωρίς ακόμη για ασφαλή συμπεράσματα, ωστόσο φαίνεται πως ο Ολυμπιακός με τους Χολ, Κουμάτζε και Μιλουτίνοφ, παρουσιάζει μια τριάδα ψηλών που δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε άμυνες που διαθέτουν σέντερ με σουτ. Με λίγα λόγια, οι Πειραιώτες δεν έχουν έναν «mobile» ψηλό που να μπορεί να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο και να ανταποκριθεί σε άμυνα με πολλές αλλαγές.

Ο ξεκούραστος Γουόκαπ, ο Έβανς και ο Γουόρντ που ακόμη ψάχνεται

Eurokinissi

Όπως είπαμε και στην αρχή είναι απόλυτα λογικό, οι παίκτες όλων των ομάδων (και δη οι νεοαποκτηθέντες) να ψάχνουν τα πατήματα και τον ρόλο τους. Ο Έβανς που επέστρεψε από τον τραυματισμό, αλλά και ο Γουόρντ, βρίσκονται ακόμη σε αυτή την φάση.

Eurokinissi

Ο πρώτος δεν έχει ακόμη αγωνιστικό ρυθμό, ωστόσο η δεινότητα του στο να είναι ο «μπουκαδόρος» της ομάδας γίνεται ήδη αντιληπτή. Ο δεύτερος δεν ήταν εύστοχος από την γραμμή των 6.75 και ακόμη ψάχνεται στο spacing και στην άμυνα.

Eurokinissi

Ένα ακόμη εμφανές στοιχείο από το πρώτο επίσημο φιλικό του Ολυμπιακού ήταν η ευχάριστη «έκπληξη» που ακούει στο όνομα Γουόκαπ. Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» φαίνεται να έχει πάρει (επιτέλους) τις ανάσες που χρειαζόταν, παρουσιάζεται πιο... φρέσκος στο παρκέ και πολύ πιο εύστοχος στα σουτ τριών πόντων. Αν ο «Θωμάς» έχει βελτιώσει το μακρινό σουτ, θα φανεί σε βάθος χρόνου. Πάντως, η συνεισφορά του στο σκοράρισμα είναι πολύτιμη, αφού υπήρχαν ουκ ολίγες φορές που οι αντίπαλοι την περσινή σεζόν, ρισκάραν στο σουτ και στην εκτελεστική του ικανότητα.