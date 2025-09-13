Όλα όσα συνέβησαν στο φιλικό «ξεμούδιασμα» του Ολυμπιακού με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός συνέχισε το πρόγραμμα προετοιμασίας του δίνοντας το δεύτερο φιλικό του στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, όπου αντιμετώπισε τη Μονακό και γνώρισε την ήττα στην παράταση με 83-80, ύστερα από τρίποντο του Τζέιμς επτά δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες, αφού δεν είχε στη διάθεσή της τον τραυματία Φαλ, τους διεθνείς που παραμένουν εκτός, τον ανέτοιμο Μιλουτίνοφ, αλλά και τον Βεζένκοφ, ο οποίος έφτασε μόλις σήμερα στη Λευκωσία λόγω υποχρεώσεων με την Ευρωλίγκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν πολλές αδυναμίες στο πρώτο ημίχρονο, γεγονός που φανέρωσε την ανάγκη για δουλειά και πληρότητα. Στη συνέχεια, όμως, ανέβασαν ρυθμούς, βρήκαν λύσεις από αρκετούς παίκτες και κατάφεραν να φανούν πιο ανταγωνιστικοί.

Πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ουόκαπ με 16 πόντους, 8 ασίστ και 1 κλέψιμο και ο Χολ, που ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κοψίματα. Θετική συμβολή είχαν και οι ΜακΚίσικ (9 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο) και Πίτερς (11 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Από πλευράς Μονακό, κορυφαίοι ήταν ο Μίροτιτς, που σημείωσε 18 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, και ο Τζέιμς, ο οποίος μέτρησε 19 πόντους, 5 ασίστ και 6 ριμπάουντ, με το δικό του τρίποντο να κρίνει και το ματς.

Το ματς

Η Μονακό ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και προηγήθηκε με 8-2 (στο 4'), αφού οι Πειραιώτες είχαν κακές επιλογές στην επίθεση και πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ. Η διαφορά στο 6ο λεπτό πήγε και στο +9 (13-4) με τον Ολυμπιακό να μετράει 0/5 τρίποντα και 5 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ.Η πρώτη περίοδος έκλεισε με 18-12 μετά το πρώτο καλάθι του Έβανς και τον Ουόκαπ να έχει 6 πόντους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι δύο προπονητές έκαναν πολλές δοκιμές και ο Ολυμπιακός παρότι πήρε λύσεις επιθετικά από Έβανς, Λι και Γουόρντ, λόγω της κακής παρουσίας του Χολ στη ρακέτα ήταν σταθερά πίσω στο σκορ με 30-20 (στο 13'), ενώ ο Τζέιμς είχε βρει ρυθμό.

Τα εύκολα «ερυθρόλευκα» λάθη και η κακή επικοινωνία στην επίθεση, αλλά και τα πολλά θέματα στο αμυντικό ριμπάουντ έκαναν το σκορ 36-24 (στο 15').Ο Ουόκαπ (13π) κρατούσε μόνος του επιθετικά τους Πειραιώτες, την ώρα που ο Μίροτιτς επέστρεψε στο παρκέ και με σερί πόντους διαμόρφωσε το σκορ σε 40-32 (στο 18').

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πίσω με 42-34 και τον Κουμάτζε να δίνει πράγματα μόνο στην άμυνα, αφού επιθετικά δεν είχε κάποια συνεισφορά σε σκορ και συνεργασίες. Στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού ο Ολυμπιακός έπαιζε με μεγαλύτερη ένταση και οι Χολ - Φουρνιέ έγιναν παράγοντες στην επίθεση και η διαφορά έπεσε στο 42-41 (στο 23') με σερί 7-0. Η άμυνα των Πειραιωτών ήταν πλέον σκληρή, ενώ τα αμυντικά ριμπάουντ δεν χάνονταν και ο Φουρνιέ ισοφάρισε 46-46 (στο 25').

Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με 55-51 και τον Ολυμπιακό να χάνει το ρυθμό του στην επίθεση και τον Μίροτιτς να προσφέρει σκορ στη Μονακό φτάνοντας τους 17. Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του φιλικού ο Χολ επέστρεψε στο παρκέ, ο Ολυμπιακός έτρεξε το γήπεδο και προηγήθηκε για πρώτη φορά με 61-55 (στο 33') και σερί 10-0. Η Μονακό απάντησε γρήγορα με δικό της σερί 7-0 και προσπέρασε με 62-61 (στο 35'), με τους Καλάθη και Τζέιμς να γυρίζουν στο ματς και τον Ουόκαπ να αποβάλλεται με 5 φάουλ.

Τρία λεπτά πριν το τέλος ο ρυθμός είχε πέσει, οι επιλογές των ομάδων ήταν κακές στην επίθεση και η Μονακό είχε το ελάχιστο προβάδισμα με 64-63. Στο 1:30 ο εξαιρετικός Χολ ισοφάρισε σε 67-67 σε ένα πολύ σκληρό ματς που δεν έμοιαζε με φιλικό.

Ο Τζέιμς με δεύτερο σερί τρίποντο εκανε το 70-67, όμως ο Πίτερς ισοφάρισε με καλάθι και φάουλ σε 70-70 στα 53". Στο τέλος Τζέιμς και Πίτερς αστόχησαν για τρίποντο και το φιλικό πήγε στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Ολυμπιακός πήρε με Έβανς και Πίτερς μικρό προβάδισμα με 76-73 (στο 42'), όμως οι δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ. Η Μονακό με σερί 7-0 δις χειρός Τζέιμς και βολών προσπέρασε με 80-76 1:52 πριν το τέλος της παράτασης.

Ο Έβανς με δύσκολο καλάθι και ο Χολ με 2/2 βολές ισοφάρισαν σε 80-80 στα 44", όμως ο Τζέιμς στα 7" με τρίποντο έκανε το 83-80! Ο Ολυμπιακός στην τελευταία του επίθεση αστόχησε με τον Φουρνιέ και ηττήθηκε.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 34-42, 51-55, 70-70, 80-83.

Το επόμενο φιλικό για τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (14/9, 16:15), ξανά στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί.