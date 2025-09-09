Ο «συνωστισμός» στα γκαρντ της Μονακό «φουντώνει» τις φήμες για Τζέιμς και Ολυμπιακό

Ο Μάικ Τζέιμς, ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Euroleague, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ξανά στα «μαχαίρια» με τη Μονακό και όπως είναι λογικό η «μισή» Ευρώπη, θα κινηθεί για την απόκτηση του 35χρονου Αμερικανού σε περίπτωση που αποχωρήσει από την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Μεταξύ αυτών των ομάδων βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον τους για τον Τζέιμς, ειδικότερα τη σεζόν 2023/2024, όπου το συμβόλαιο του παίκτη με τη Μονακό έληγε και όπως είχε αποκαλύψει και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είχε φτάσει μια «ανάσα» από το να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα».

EUROKINISSI

Ωστόσο σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό η σχέση μεταξύ Τζέιμς και Μονακό, βρίσκεται σε κρίση από το φινάλε της περασμένης σεζόν όπου ο Αμερικανός γκαρντ είχε τεθεί εκτός ομάδας για πειθαρχικό παράπτωμα και μέσα στην εβδομάδα αναμένεται οι δύο πλευρές να συναντηθούν για να βγει «λευκός καπνός» αν και θυμίζουμε πως ο Τζέιμς έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Μονεγάσκους.

Μάλιστα παρά τη διαφωνία των δύο πλευρών, η Μονακό έχει προσχωρήσει σε ποιοτικές προσθήκες στο ρόστερ της στη συγκεκριμένη θέση, έχοντας εντάξει στο δυναμικό της τον Νεμάνια Νέντοβιτς και τον Γάλλο, Νταβίντ Μισινό και πλέον όλα τα σενάρια για το μέλλον του Τζέιμς είναι ανοιχτά.