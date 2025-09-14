Το προφίλ της Φινλανδίας: Μια «παγωμένη» ομάδα που θέλει να... δαγκώσει μπρούντζο

Η Εθνική Ελλάδας δεν μπόρεσε να κοντράρει την Τουρκία στα ημιτελικά και ηττήθηκε κατά κράτος. Πλέον στρέφεται στην μάχη κόντρα στην Φινλανδία με διακύβευμα το χάλκινο μετάλλιο(14/09, 17:00) στο EuroBasket 2025. Ένα μετάλλιο που λείπει από τη γαλανόλευκη από το 2009 και αποτελεί έναν διόλου ευκαταφρόνητο στόχο. Ωστόσο, οι Φινλανδοί έρχονται με ψυχολογία στα ύψη έχοντας πετύχει το μεγαλύτερο επίτευγμα στην ιστορία τους. Την παρουσία στην τετράδα της διοργάνωσης.



Η έκπληξη και η σημαντική διαφορά στην ψυχολογία

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Φινλανδία κατάφερε για πρώτη φορά να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, αφήνοντας εκτός Σερβία και Γεωργία, δύο ομάδες με σαφώς περισσότερη εμπειρία σε μεγάλα τουρνουά. Αυτό από μόνο του προσφέρει στους Σκανδιναβούς τεράστια αυτοπεποίθηση, ενώ η άγνοια κινδύνου, αφού ήδη έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ τους κάνει ακόμη πιο επικίνδυνους. Παίζουν χωρίς φόβο, με όρεξη και με διάθεση να γράψουν ιστορία. Θεωρούνται ήδη επιτυχημένοι και έχουν καλή ψυχολογία, σε αντίθεση με την Εθνική μας ομάδα που υπέστη μια βαριά ήττα που ενδέχεται να την επηρεάσει.



Το «παγωμένο αίμα», τα τρίποντα και η... τρεχάλα

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ομάδα του Λάσι Τουόβι χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, ένταση και έμφαση στο transition. Η επιθετική της φιλοσοφία στηρίζεται στο καλό ποσοστό από τα 6,75. Οι Φινλανδοί έχουν κρύο αίμα και θα σουτάρουν ακόμη κι αν έχουν 1/10 τρίποντα. Θα βρουν ρυθμό και θα φθείρουν τον αντίπαλο σε ένα υψηλό τέμπο.

Η αδυναμία που μπορεί να χτυπήσει η Εθνική μας είναι οι περιορισμένες λύσεις στον πάγκο. Τα διαστήματα που η Φινλανδία δεν θα έχει στο παρκε τον Μάρκανεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να χτιστεί μια διαφορά ασφαλείας. Η άμυνα στην περιφέρεια θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του μικρού τελικού.



Οι παίκτες που αποτελούν βαρόμετρο

ΑΠΕ-ΜΠΕ





Λάουρι Μάρκανεν



Ο σούπερ σταρ των Γιούτα Τζαζ και του ΝΒΑ είναι ο απόλυτος ηγέτης των Φινλανδών. Στο EuroBasket μετράει 23,6 πόντους, 7,9 ριμπάουντ και 2,3 κλεψίματα ανά παιχνίδι, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς φόργουορντ της Ευρώπης. Η ικανότητά του να σκοράρει με όλους τους τρόπους τον καθιστά «μπαλαντέρ» σε κάθε αγώνα.



Μίκαελ Γιάντουνεν



Ο 25χρονος φόργουορντ, που φέτος μετακόμισε στη Φενέρμπαχτσε, είναι ο ιδανικός συμπαραστάτης του Μάρκανεν. Με 12 πόντους μ.ό. και εξαιρετική ευστοχία στα τρίποντα (44%), δίνει αξιόπιστες λύσεις στο περιφερειακό παιχνίδι.



Μίκα Μούρινεν



Μόλις 18 ετών και ύψους 2,11 μ., ο Μούρινεν έχει κερδίσει τις εντυπώσεις με την ενέργεια και την αθλητικότητά του. Από τον πάγκο δίνει ώθηση με καρφώματα και τρίποντα (7 πόντοι μ.ό.), δείχνοντας πως η Φινλανδία έχει βρει το «next big thing» της.



Το ρόστερ της Φινλανδίας

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τζέικομπ Γκράντισον (ΠΑΟΚ)



Αντρέ Γκούσταβσον (Καουχαγιόκι)



Μίκαελ Γιάντουνεν (Φενέρμπαχτσε)



Μίρο Λιτλ (Μάρσκι)



Αλεξάντερ Μάντσεν (Λέιδα)



Λάουρι Μάρκανεν (Γιούτα Τζαζ)



Μίκα Μούρινεν (Αριζόνα)



Ολιβιέ Ενκαμουά (Βαρέζε)



Σασού Σαλίν (Εστουντιάντες)



Ελίας Βάλτονεν (Γρανάδα)



Έντον Μαχούνι (Καρσίγιακα)



Ιλάρι Σέπαλα (Κετσεκμέτι)



Προπονητής: Λάσι Τουόβι



Ένα παιχνίδι «στοίχημα» που θα κριθεί στην συγκέντρωση

Eurokinissi

Η «γαλανόλευκη» καλείται να αντιμετωπίσει μια ομάδα που βρίσκεται στο καλύτερο μομέντουμ της ιστορίας της και δεν έχει τίποτα να χάσει. Για να φτάσει στο βάθρο, η Ελλάδα θα χρειαστεί ένταση, συγκέντρωση και κυρίως αμυντική πειθαρχία απέναντι στον Μάρκανεν και στους περιφερειακούς των Φινλανδών. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, δεν θα πρέπει στιγμή να τους δώσει την ευκαιρία να πιστέψουν πως μπορούν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι.