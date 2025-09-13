Επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ για την προκλητική ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας

Η Τουρκία επικράτησε δίκαια της Εθνικής μας ομάδας στον ημιτελικό του Eurobasket και προκρίθηκε στον τελικό εκεί όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Γερμανία.

Μία ανάρτηση ωστόσο στα social media της τουρκικής ομοσπονδίας ήταν ικανή για να δημιουργήσει αναστάτωση μετά τον ημιτελικό. Για την ακρίβεια η ομοσπονδία της Τουρκίας ανήρτησε μία φωτογραφία με πρωταγωνιστές τους Τζέντι Όσμαν και Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σε αυτό το γραφικό ο Όσμαν εμφανίζεται να καρφώνει και ο Γιάννης να πραγματοποιεί το καθιερωμένο του τελετουργικό πριν από κάθε ματς. Ενδιάμεσα η έκφραση «No Mercy», δηλαδή «κανένα έλεος» αναφερόμενοι στην ευρεία νίκη της Τουρκίας απέναντι στην Εθνική μας.

Προφανώς το post αυτό προκάλεσε την αντίδραση από ελληνικής πλευράς που διαμαρτυρήθηκε επίσημα στην τουρκική ομοσπονδία, μία διαμαρτυρία που κοινοποιήθηκε και στη FIBA. Η ομοσπονδία της Τουρκίας από πλευράς της απολογήθηκε για την ανάρτηση αυτή, υποστηρίζοντας πως έγινε χωρίς τη δική τους έγκριση και γνώση. Στη συνέχεια κατέβασε το post από το Instagram.

Μετά την κατακραυγή έκλεισε τα σχόλια ο Σενγκούν

Ο Αλπερέν Σενγκούν μέσω των επίσημων λογαριασμών του δημοσίευσε μία πανηγυρική φωτογραφία του αγώνα της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα, την οποία συνδύασε και με μία λεζάντα που θεωρήθηκε προκλητική. «Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;», έγραφε αυτή.



Η κίνηση του νεαρού σέντερ των Χιούστον Ρόκετς έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, οι οποίες πλέον δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους Έλληνες οπαδούς, αλλά και με τους Τούρκους.



Τα όσα λέγονται και γράφονται, αφορούν στο... υπονοούμενο του Σενγκούν, που είχε να κάνει κατά κοινή ομολογία με την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.



Πλέον, θέλοντας να εξομαλύνουν την κατάσταση και το θέμα να σταματήσει να παίρνει έκταση, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τους λογαριασμούς του διεθνή ψηλού, αποφάσισαν να απενεργοποιήσουν τα σχόλια της σχετικής ανάρτησης.



Ο λόγος έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος θεωρεί πως ο αθλητής ξεπέρασε τα επιτρεπτά όρια. Ορισμένοι χρήστες, ανέφεραν χαρακτηριστικά στα σχόλια που... πρόλαβαν να κάνουν, ότι ο Σενγκούν πρέπει να πάψει να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο πέρα από το μπάσκετ, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον ελληνικό λαό.