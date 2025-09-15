Με αντί-Navtex απαντά η Ελλάδα στις τουρκικές έρευνες του «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο

Νέα ένταση προκαλεί η Άγκυρα στο Αιγαίο, καθώς εξέδωσε Navtex με την οποία γνωστοποιεί ότι το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιήσει επιστημονικές έρευνες από σήμερα Δευτέρα (15/9) και για δέκα ημέρες σε θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται στην τουρκική ανακοίνωση, οι έρευνες θα διεξαχθούν σε θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και έως τη νησίδα Καλόγερος, που βρίσκεται μεταξύ Χίου και Άνδρου. Η περιοχή αυτή εμπίπτει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και τμημάτων των ελληνικών χωρικών υδάτων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα αρμοδιότητας για την έκδοση της Navtex.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι στον πλου του το «Πίρι Ρέις» περιλαμβάνει και τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νησίδα Καλόγερος, η οποία χρησιμοποιείται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ως μόνιμο πεδίο βολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ελληνική απάντηση

Η Αθήνα αντέδρασε άμεσα, εκδίδοντας αντι-Navtex (154/25 του σταθμού Λήμνου), απορρίπτοντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Όπως τονίζεται, οι αρμοδιότητες έκδοσης Navtex στην περιοχή ανήκουν αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές. Παράλληλα, το ελληνικό ΥΠΕΞ και το ΓΕΕΘΑ παρακολουθούν στενά την πορεία του τουρκικού σκάφους, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται σημαντικά.

Συγκυρία και ευρύτερο πλαίσιο

Η τουρκική αυτή κίνηση καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τις εξελίξεις νοτίως της Κρήτης, όπου η αμερικανική εταιρεία Chevron υπέβαλε επίσημη πρόταση για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και στον απόηχο της επαναφοράς στο προσκήνιο του ζητήματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Η εξέλιξη αναμένεται να δοκιμάσει εκ νέου τα αντανακλαστικά της Αθήνας, καθώς η Τουρκία επιχειρεί να διατηρήσει ενεργή την αμφισβήτηση στο Αιγαίο, ενώ η ελληνική πλευρά τονίζει ότι θα υπερασπιστεί πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα.