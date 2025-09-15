Μητσοτάκης - Κόστα: «Δεν μπορούν να είναι στο SAFE χώρες που απειλούν με πόλεμο» λέει ο Πρωθυπουργός

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στο πλαίσιο της περιοδείας τους σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και αυτή την ώρα συναντάται με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Eurokinissi

Στις κοινές δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την στήριξή του στην Πολωνία που όπως είπε «υπερασπίστηκε τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης που δεν ενδίδει στον αναθεωρητισμό».

Για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και το πρόγραμμα SAFE ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα έχει σαφή θέση: «Σε μία νέα αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να συμμετέχουν χώρες που απειλούν άλλες, μέλη της Ε.Ε., με πόλεμο, είναι στο χέρι τους να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με την Ευρώπη με σεβασμό στις αρχές της».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και στις νέες μαζικές αυξήσεις παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη τονίζοντας την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με την Ε.Ε. η οποία, όπως τόνισε, πρέπει να συνδράμει και να στηρίξει με κάθε τρόπο τις χώρες πρώτης υποδοχής.

«Η Ελλάδα γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή»



Ο Αντόνιο Κόστα από την πλευρά του αναφέρθηκε εκτενώς στο ουκρανικό χαρακτηρίζοντας «απειλή» την Ρωσία επισημαίνοντας πως χωρίς σταθερότητα στην οικονομία η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να οικοδομήσει τη νέα αμυντική της πολιτική επενδύοντας παράλληλα στην ανταγωνιστικότητα.

«Η Ελλάδα είναι η γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Είναι σε μία πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση και όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν την Ευρώπη» συμπλήρωσε ο Αντόνιο Κόστα ενώ για το SAFE σημείωσε πως θα πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα ώστε οι χώρες να δαπανούν καλύτερα τους πόρους για την άμυνα.

Οι δηλώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντόνιο Κόστα

Ο Αντόνιο Κόστα έφθασε χθες στην Αθήνα και παρακάθισε σε δείπνο που του παρέθεσε ο πρωθυπουργός στο σπίτι του. Στη συνέχεια της περιοδείας του αναμένεται να επισκεφθεί τη Λευκωσία και τη Ρώμη.