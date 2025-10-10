Aιχμές Άγκυρας για Ελλάδα: Μέλη της ΕΕ με μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες μας μπλοκάρουν από το SAFE

Για μέλη της Ε.Ε που επιδιώξουν την μη ένταξη της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, προβάλλοντας της μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες κάνουν λόγο πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αυτές οι χώρες χρησιμοποιούν την ένταξη της Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, ως διαπραγματευτικό εργαλείο, φωτογραφίζοντας με αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα, καθώς πρόσφατα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού συμβουλίου στην Κοπεγχάγη είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στην ένταξη της Τουρκίας στα προγράμματα άμυνας της Ευρώπης, όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι αλλά και οι γκρίζες ζώνες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις προσπάθειες αποκλεισμού της Τουρκίας από τον μηχανισμό SAFE (Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας), πηγές του Υπουργείου δήλωσαν τα εξής:

«Ο Κανονισμός SAFE εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ στις 27 Μαΐου 2025. Ενώ η Τουρκία είναι, κατ' αρχήν, σε αυτόν τον μηχανισμό ως υποψήφια χώρα, ο κανονισμός περιέχει πολλά περιοριστικά μέτρα για χώρες εκτός ΕΕ.

Βλέπουμε προσπάθειες αποκλεισμού συμμάχων εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, από την Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας της ΕΕ ή χρήσης τους ως διαπραγματευτικό εργαλείο. Είναι κατανοητό ότι ορισμένα μέλη της ΕΕ επιδιώκουν τις μαξιμαλιστικές τους φιλοδοξίες μπλοκάροντας κρίσιμες αποφάσεις για την ασφάλεια της ΕΕ.

Πιστεύουμε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια μπορεί να ενισχυθεί μόνο μέσω της συμπερίληψης, της στρατηγικής διορατικότητας και της συλλογικής αλληλεγγύης, και ότι αυτό απαιτεί μια οραματική προσέγγιση.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι η χώρα μας θα συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια με τις αμυντικές της δυνατότητες. Αυτή η κατάσταση έχει επίσης εκφραστεί από πολλούς από τους συμμάχους μας στην ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεργαστούμε με τους ανοιχτόμυαλους και οραματιστές Ευρωπαίους συμμάχους μας την επόμενη περίοδο

«Οι Τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για κάθε έργο που θα τους ανατεθεί για Γάζα»



Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (TSK) θα συμπεριληφθούν στην Ομάδα Εργασίας για τη Γάζα, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δήλωσαν τα εξής:

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν υπηρετήσει σε πολυάριθμες αποστολές που έχουν συσταθεί από διάφορους οργανισμούς σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, κερδίζοντας την εκτίμηση όλων των μερών για τον επαγγελματισμό και τη δίκαιη διαθεσιμότητά τους.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας, με εμπειρία στην εδραίωση και τη διατήρηση της ειρήνης, είναι έτοιμες για κάθε έργο που τους έχει ανατεθεί»