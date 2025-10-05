Το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE: Πύραυλοι, drones, δορυφόρος,«αποστρατεία» των θρυλικών «Στάγιερ»

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός για τον μηχανισμό SAFE καθώς η Αθήνα, έως τα τέλη Νοεμβρίου, θα πρέπει να υποβάλει στις Βρυξέλλες το τελικό εθνικό επενδυτικό σχέδιο για τη χρηματοδότηση ύψους 787,67 εκατομμυρίων ευρώ (με τη μορφή δανείων μακράς διάρκειας με ανταγωνιστικούς όρους) που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις πρώτες εκταμιεύσεις να αναμένονται τους πρώτους μήνες του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, η αρχική πρόταση των Γενικών Επιτελείων αφορούσε 31 εξοπλιστικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στον Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών (Μ.Π.Α.Ε.) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ανάμεσα τους φέρεται να βρίσκονται προγράμματα υποστήριξης (FOS) όπως η αναβάθμιση των πυραύλων αέρος – αέρος MICA που φέρουν τα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000-5 Mk 2 και Rafale που αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Πολεμική Αεροπορία, πυρομαχικά για τα πυροβόλα OTO Melara 76/62 του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η ανάπτυξη του πρώτου «made in Greece» στρατιωτικού δορυφόρου ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaisance), για τον οποίο έχει ήδη προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

«Αποστρατεύονται» τα θρυλικά «Στάγιερ»

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον ελληνικό «κατάλογο» περιλαμβάνεται η ανανέωση του γερασμένου στόλου των οχημάτων γενικής χρήσης που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός, όπως τα θρυλικά φορτηγά «Στάγιερ» (STEYR) που φαίνεται να οδεύουν σε «αποστρατεία», αλλά και το πρώτο ελληνικό αντι-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», το οποίο έχει δοκιμαστεί με επιτυχία από τις ελληνικές φρεγάτες που επιχειρούν τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες στην Ερυθρά Θάλασσα.

Φωτ. Eurokinissi

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της λίστας των 31 προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω αμυντική θωράκιση της χώρας αποτελείται από προγράμματα για Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη και Μη Επανδρωμένα Θαλάσσια και Υποβρύχια Οχήματα, με το ΕΛΚΑΚ να έχει ήδη προχωρήσει στους σχετικούς διαγωνισμούς.

Ωστόσο, τα Επιτελεία έχουν εκ νέου θέσει επί τάπητος τα αμυντικά προγράμματα και τις άμεσες προτεραιότητες, μετά την απόφαση της Κομισιόν να κατατάξει την Ελλάδα στη 18η θέση του μηχανισμού SAFE με χρηματοδότηση 787,67 εκατομμύρια ευρώ, έναντι της ελληνικής πρότασης που είχε μέγιστο οικονομικό στόχο έως 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο μηχανισμός SAFE αφορά κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες και συμπαραγωγές με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο χωρών ώστε τα προγράμματα να είναι επιλέξιμα για τα δάνεια. Όμως, για την αντιμετώπιση της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης και της επείγουσας ανάγκης για μαζικές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό, το SAFE επιτρέπει επίσης προμήθεια η οποία αφορά μόνο ένα κράτος - μέλος για περιορισμένο χρονικό διάστημα.