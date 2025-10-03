Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατόπεδο των Ενόπλων Δυνάμεων στο Βέλγιο

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής 03/10 σε στρατόπεδο εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων στο Έλσενμπορν στο ανατολικό Βέλγιο καθώς ύποπτα drones εμφανίστηκαν στον ουρανό.

Το στρατόπεδο βρίσκεται στα σύνορα με τη Γερμανία και όπως δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Άμυνας, Τέο Φράνκεν, μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος τόσο ο αριθμός όσο και η προέλευσή τους.

«Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι εντοπίστηκαν πολλά drones από την τοπική αστυνομία, από τη βελγική αλλά και από τη γερμανική πλευρά», δήλωσε ο υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση του τηλεοπτικού δικτύου RTBF, διευκρινίζοντας πως έχει ξεκινήσει έρευνα.

«Επαληθεύουμε, βλέπουμε αυτό που συμβαίνει, αλλά, προς το παρόν, δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες», σημείωσε εκπρόσωπος του βελγικού υπουργείου Άμυνας στη συνέχεια.

Αυτή η υπέρπτηση ακολουθεί πολλές διεισδύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ουρανό της Ευρώπης, στα τέλη Σεπτεμβρίου, πριν από δύο συνόδους κορυφής Ευρωπαίων ηγετών.

Drones και στο Μόναχο

Σοβαρή αναστάτωση προκλήθηκε χθες το βράδυ και στο διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν εντοπίστηκαν drones να πετούν στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας του. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:30 τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδος), με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά στις εγκαταστάσεις.

Καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονταν σε εξέλιξη, τα drones εμφανίστηκαν εκ νέου περίπου μία ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από τον ίδιο τον αερολιμένα, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild. Η διοίκηση αποφάσισε τότε την πλήρη αναστολή των πτήσεων στις 22:30 (23:30 ώρα Ελλάδος), με αποτέλεσμα καμία απογείωση ή προσγείωση να μην πραγματοποιηθεί.

Η αναστολή είχε άμεσο αντίκτυπο στους επιβάτες: 17 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ περίπου 3.000 ταξιδιώτες ταλαιπωρήθηκαν. Επιπλέον, 15 αεροπλάνα που είχαν προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια, όπως της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης.