Μητσοτάκης από Κοπεγχάχη: Εκτός SAFE η Τουρκία αν δεν άρει το casus belli, δεν θα απωλέσουμε το βέτο

«Όσο η Τουρκία εξακολουθεί να έχει στο τραπέζι το ζήτημα του casus belli όσο η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών μέσω της θεωρίας των γκρίζων ζωνών η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει να ενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα του SAFE» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη λήξη του άτυπου Συμβουλίου των Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη. Σημείωσε δε, πως το θέμα συζητήθηκε στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Φωτ. Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Απαντώντας στο Flash.gr για τη διατήρηση της ομοφωνίας στη λήψη των αποφάσεων, στον απόηχο και τον σχετικών πρωτοβουλιών που έχει λάβει ο πρόεδρος του Ευρωπαικού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ξεκαθάρισε πως η χώρα μας δεν πρόκειται να συναινέσει στο να μην υπάρχει οφοφωνία σε διακριτά στάδια της ενταξιακή διαδικασίας.

«Αν για κάποια στάδια, όπως για το άνοιγμα ενός κεφαλαίου μπορεί να απαιτείται ειδική πλειοψηφία, αυτό ενδεχομένως να είμασταν διατεθειμένοι να το συζητήσουμε. Ωστόσο, θα απαιτείται ομοφωνία για το κλείσιμο των κεφαλαίων, αλλά και για την τελική απόφαση ένταξης μιας χώρας στην ΕΕ. Η Ελλάδα και οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν μπορεί και δεν θα δεχθούμε να απωλέσουμε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία, εάν κρίνει ότι αυτή μπορεί να αποβαίνει εις βάρος είτε ευρωπαϊκών, είτε εθνικών συμφερόντων» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Ευρωπαϊκή άμυνα για όλα τα σύνορα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος συμμερίζονται τη θέση της Ελλάδας ότι οποιοδήποτε σχέδιο για κοινή αμυντική πολιτική θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σύνορα της Ευρώπης.

«Η έννοια της ασφάλειας των 360 μοιρών, που θα καλύπτει τα ανατολικά και νότια σύνορα της Ευρώπης αποτυπώνεται στις αποφάσεις του ευρωπαϊκού συμβουλίου. Οποιαδήποτε σχέδιο άμυνας θα συμπεριλαμβάνει όλα τα σύνορα της ευρωπης άρα και την πατρίδα μας» σημείωσε ο Πρωθυπουργός παρατηρώντας πως χώρες του βορρά όπως η Δανία και η Φινλανδία είναι πλέον πιο ανοιχτές στο να υπάρξει ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα αξιοποιηθεί σε αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος.

«Πρώτη προτεραιότητα το κόστος ζωής»

Ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για την ακρίβεια και χαρακτήρισε «ενθαρρυντικό» το ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Το ζήτημα του κόστος ζωής είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και για αυτό παρουσίασα στη Θεσσαλονίκη ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης πραγματικών μισθών για εκατομμύρια συμπολίτες μας» είπε ο Πρωθυπουργός και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρική ενέργεια με την επισήμανση ότι με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει οι τιμές παραμένουν σε σταθερά επίπεδα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

«Αυτά τα μέτρα συνθέτουν ένα πλαίσιο παρεμβάσεων, που δείχνουν στους Έλληνες πολίτες ότι ακούμε αυτό, που μας λένε ότι δηλαδή η συσσωρευμένη ακρίβεια των τελευταίων ετών σε μεγάλο βαθμό έχει αποδυναμώσει της αυξήσεις των πραγματικών μισθών και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για αυτό» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.