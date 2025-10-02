To βέτο της Αθήνας για το... βέτο και οι παρεξηγήσιμες κινήσεις του Κόστα

Πλούσιο είναι το παρασκήνιο στην Κοπεγχάγη, καθώς η ενίσχυση της ευρωπαΐκής άμυνας έναντι των κλιμακούμενων ρωσικών προκλήσεων, καθώς και η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας φέρνει στο φως διαιρετικές τομές στο εσωτερικό της Ευρωπαΐκής Ένωσης.

Μία από αυτές είναι η ( παλιά είναι αλήθεια ) συζήτηση περί ειδικών πλειοψηφιών, που θα καταστήσουν την Ένωση πιο ευέλικτη, ιδίως σε επείγοντα ζητήματα, παρακάμπτοντας το δικαίωμα του βέτο.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, από το προηγούμενο καλοκαίρι και υπό άκρα μυστικότητα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έχει ξεκινήσει διαβουλεύσεις, ώστε να εξουδετερωθεί η πεισματική άρνηση του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν, στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαΐκή Ένωση. Πλέον το θέμα έχει φθάσει σε επίπεδο ηγετών, ενώ αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι θα απασχολήσει την επικείμενη τακτική Σύνοδο στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, αρκετές πρωτεύουσες μεταξύ των οποίων και η Αθήνα δεν ενθουσιάζονται ακριβώς με την ιδέα της αναστολής του δικαιώματος του βέτο κατά το άνοιγμα των διαφόρων κεφαλαίων των προς ένταξη χωρών. Υψηλόβαθμη διπλωματική πηγή μου εξηγούσε πως έντονο προβληματισμό εκφράζει η πλειοψηφία των κρατών – μελών -αν και αυτός δε δημοσιοποιείται ακόμα - καθώς οι περισσότεροι εταίροι δεν επιθυμούν να φανεί ότι ταυτίζονται με τη φιλορωσική Ουγγαρία στο θέμα της Ουκρανίας.

Για την Αθήνα, οι ενστάσεις εστιάζονται σε δύο σημεία: πρώτον, η ελληνική κυβέρνηση δεν επιθυμεί να απεμπολήσει το δικαίωμα του βέτο, αφ' ης στιγμής μεταξύ των προς ένταξη χωρών είναι η Τουρκία και δεύτερον θεωρεί ότι τα εθνικά συμφέροντα δεν ευνοούνται, εάν επικρατήσει η άποψη ότι οι Συνθήκες και εν προκειμένω οι ευρωπαϊκές μπορούν να αλλάζουν με τέτοια θεσμική επιπολαιότητα.