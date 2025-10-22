Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες: Ενέργεια, Άμυνα και πράσινη μετάβαση στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (22/10) ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με κρίσιμα θέματα στην ατζέντα την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε το βράδυ της Τετάρτης στο άτυπο δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah Al Sisi. Το δείπνο πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε-Αιγύπτου (σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών) και η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τελευταίες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή και την εκεχειρία στη Γάζα, καθώς και στην ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αύριο Πέμπτη (23/10) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Μεταναστευτικό βρίσκονται, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών.

Στην άμυνα και την ασφάλεια αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της Ε.Ε 2030, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει τη σημασία της προσέγγισης «360 μοιρών», ώστε κάθε νέα ευρωπαϊκή αμυντική δυνατότητα να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, δηλαδή όχι μόνο όσα βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της Ε.Ε, αλλά και όσα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αντιμετωπίζουν απειλές από τον Νότο.

Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η διπλή μετάβαση (πράσινη και ψηφιακή) αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της συζήτησης των 27. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μις κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και οι μεγαλύτερη ενοποίηση των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων, ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειες στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σχετικά με τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση και απανθρακοποίηση, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι απαιτείται πραγματισμός, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί και την κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Το θέμα αυτό αναλύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στους Financial Times, όπου επισήμανε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ε.Ε.