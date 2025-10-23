Μητσοτάκης στο Politico: «Χρειαζόμαστε κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την άμυνα»

Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (23/10) ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δανεισμού για την ενίσχυση της άμυνας, τονίζοντας ότι «αν η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, τότε χρειάζεται και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Ο πρωθυπουργός, παραχώρησε συνέντευξη στο Politico, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «το επιχείρημά μου είναι πολύ απλό: αν η άμυνα είναι το υπέρτατο ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναπτύξουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες».

Συνεχίζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «δεν το συζητάμε ανοιχτά, θα μπορούσαμε όμως να φανταστούμε ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα διαθέτουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό δανεισμού που θα αποσκοπεί στην υποστήριξη ευρωπαϊκών αμυντικών έργων;», απόρησε και πρόσθεσε σε όσα είπε: «Θα το υποστήριζα σίγουρα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν έργα που μπορούν σαφώς να χαρακτηριστούν ως ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό... ας χρησιμοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να κάνουμε πράγματα που ενδεχομένως δεν έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε σε εθνικό επίπεδο».

Κλείνοντας σχετικά με το ζήτημα της ευρωπαϊκής άμυνας, δήλωσε πως «πιστεύω ότι η πρόκληση είναι αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσθετη χρηματοδότηση και αν αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να συνοδεύεται από όρους που θα μας ωθήσουν προς μια καλύτερη προετοιμασία, η οποία θα περιλαμβάνει κοινές προμήθειες, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών -κυρίως drones και τεχνητής νοημοσύνης-, και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν να διαδραματίσουν σαφή ρόλο».

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα αξιοποιήσει τη Σύνοδο στις Βρυξέλλες για να καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει περαιτέρω, σε ένα «σημείο καμπής όπου συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα» και να υποστηρίξει τον δανεισμό σε επίπεδο ΕΕ για κοινά έργα.

«Πρέπει να υπάρχει ισορροπία για την πράσινη μετάβαση»

Στη συνέντευξή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο επίσης για την ανάγκη ισορροπίας ως προς τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντιμετωπίζει αντιδράσεις από χώρες που ανησυχούν ότι οι πράσινες πολιτικές και οι στόχοι για την κλιματική ουδετερότητα πλήττουν τις οικονομίες τους.

«Ήμουν πολύ σαφής: η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Διαφορετικά, μπορεί να συνειδητοποιήσουμε κάποια στιγμή ότι τρέχουμε σε λάθος αγώνα. Πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία με την ανταγωνιστικότητα και να προάγει, ή τουλάχιστον να μην εμποδίζει, την κοινωνική συνοχή».

«Δεν μου αρέσει να το διατυπώνω με αριθμούς, αλλά το τελευταίο 10, 15 ή 20% της πράσινης μετάβασης είναι, αυτή τη στιγμή, εξαιρετικά κοστοβόρο και δεν διαθέτουμε καν τις τεχνολογίες για να το υλοποιήσουμε».