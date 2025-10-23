Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Η ελληνική πρωτοβουλία για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση αποκτά δυναμική»

Την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη των ελληνικών πρωτοβουλιών που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα στο κείμενο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είτε πρόκειται για τη συνολική αμυντική κάλυψη της ευρωπαϊκής επικράτειας είτε για επιμέρους σχέδια, όπως η ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει «ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας για όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης».

Επιπλέον, στάθηκε και στο πρόβλημα της στέγασης, υπενθυμίζοντας τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως «η επιστροφή ενός ολόκληρου ενοικίου στους ενοικιαστές στα τέλη Νοεμβρίου», και τόνισε την ανάγκη να βρεθεί τρόπος, και μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, για να στηριχθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες που δυσκολεύονται με το κόστος ενοικίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού κατά την προσέλευση του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

«Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει μία σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας, τα οποία αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, που εκτείνεται σε 360 μοίρες, κάτι, που αποτελούσε πάντοτε παλιά ελληνική θέση.

Να εκφράσω επίσης την ικανοποίηση μου γιατί οι ελληνικές πρωτοβουλίες όπως μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της ΕΕ φέρεται να αποκτούν την δική τους δυναμική και συμπεριλαμβάνονται στον Οδικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να σταθώ είναι αυτό της ανταγωνιστικότητας. Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει. Και είναι σαφές ότι σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποίησεις στις τιμές ενέργειας ανάμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Χαίρομαι γιατί αυτό είναι κάτι πλέον, που αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πως μπορούμε συνολικά στην Ευρώπη να επιτύχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ώστε να μην υπάρχουν αυτές οι σημαντικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος κάποιον κρατών μελών της Ένωσης.

Το τρίτο θέμα, που συζητείται στις εργασίες του ευρωπαϊκού συμβουλίου είναι το ζήτημα της στέγασης. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες, προκειμένου να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος της στέγης, ενδεικτικά αναφέρω ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα επιστραφεί ένα ολόκληρο ενοίκιο σε όλους τους ενοικιαστές στην πατρίδα μας. Είναι όμως πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ότι το θέμα αυτό έχει και μία ευρωπαϊκή διάσταση και να σκεφτούμε πως και με ποιο τρόπο ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει και ευρωπαϊκούς πόρους για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό ειδικά για τους συμπολίτες μας που βρίσκονται στο ενοίκιο. Πρέπει όλοι οι νέοι Ευρωπαίοι να αισθάνονται ότι η απόκτηση του δικού τους σπιτιού δεν είναι άπιαστη.

Σε ερώτηση για τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι συμφωνήθηκε το 19ο πακέτο κυρώσεων και προφανώς η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ της λογικής ότι οι κυρώσεις μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, ώστε να μπορέσει επιτέλους να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο συντονισμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος.

Σε ερώτηση για την πράσινη μετάβαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, καθώς και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ. Η λέξη κλειδί είναι η ευελιξία. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και πρέπει να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε τεχνολογίες, που είναι λιγότερο ώριμες ή δαπανηρές, τεχνολογίες, που είναι πιθανό να μεταφέρουν αχρείαστο βάρος στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.