Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες προς την Τουρκία για SAFE και 5Χ5

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έστειλε διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα τόσο για το πρόγραμμα SAFE όσο και για την πρωτοβουλία 5Χ5 που έχει ανακοινώσει για την Ανατολική Μεσόγειο.

«Για το ζήτημα του SAFE έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές. Το σχετικό άρθρο του κανονισμού προϋποθέτει τη συμφωνία μιας τρίτης χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μπορέσει η χώρα αυτή να ενταχθεί επί της αρχής στο πρόγραμμα SAFE. Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να συμμετέχει η Τουρκία στο SAFE. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω την πάγια θέση μας, ότι όσο η Τουρκία έχει εκκρεμές casus belli απέναντι στην Ελλάδα, όσο αμφισβητείται η κυριαρχία ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, προφανώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια συμμετοχή. Μακάρι η Τουρκία να άλλαζε άποψη για τα ζητήματα αυτά, για να μπορέσουμε να μπούμε και σε μια ουσιαστική συζήτηση για το θέμα αυτό. Δεν προβλέπω να γίνει αυτό στο άμεσο μέλλον, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Απαντώντας στην ερώτηση του Flash.gr για την πρωτοβουλία 5Χ5 που ανακοίνωσε για την Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ανοιχτός για τη συμμετοχή και άλλων χωρών ενώ ανακοίνωσε ότι σύντομα το υπουργείο Εξωτερικών θα παρουσιάσει έναν σαφή οδικό χάρτη.

«Υπάρχει μία, θα έλεγα, απαράβατη προϋπόθεση για να μπορέσει αυτή η πρωτοβουλία να τελεσφορήσει και να καταλήξει τελικά, γιατί αυτή θα ήταν η κατάληξη, θα χρειαστεί πολλή δουλειά προετοιμασίας για να φτάσουμε σε μία Σύνοδο επιπέδου αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Ο ένας απαράβατος όρος είναι ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, διότι πρέπει να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συζητήσεων, τουλάχιστον για ζητήματα τα οποία αφορούν το Διεθνές Δίκαιο» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.



Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ικανοποιημένος από τα βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής σημειώνοντας πως στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν συμπεριληφθεί σημαντικά έργα που αποτελούσαν βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα - μεταξύ αυτών και η αντιπυραυλική ασπίδα.





