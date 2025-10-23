Σε θετικό κλίμα οι συνομιλίες Ελλάδας–Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Σε θετικό κλίμα διεξήχθη ο νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Σμύρνη και φιλοξενήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.



Οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από Πρέσβεις, ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους των δύο κρατών.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές προέβησαν σε αναλυτική ανασκόπηση των προηγουμένως συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2025 και συζήτησαν το πλαίσιο εφαρμογής για το 2026, ενώ η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα.



Παράλληλα, από τη Δευτέρα 20 έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία στελεχών της 111 Πτέρυγας Μάχης (111ΠΜ), με επικεφαλής τον Σμήναρχο, Παναγιώτη Κατσικάρη, επισκέφθηκε στο πλαίσιο των ΜΟΕ την Αεροπορική Βάση Eskisehir της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, όπου συναντήθηκε με τον Διοικητή της Μονάδας, Ταξίαρχο Huseyin Seckin Sevinc.