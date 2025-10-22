Συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας - Τουρκίας στη Σμύρνη για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Στη Σμύρνη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου η επόμενη συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας, στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Μ.Ο.Ε.), όπως έκανε γνωστό με σχετική ανακοίνωση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, ενώ την τουρκική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Στις δύο αντιπροσωπείες θα συμμετέχουν εκατέρωθεν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Η προηγούμενη συνάντηση για τα Μ.Ο.Ε. είχε πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2025 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για τη μείωση της έντασης και την ενίσχυση της συνεργασίας σε τεχνικά και στρατιωτικά ζητήματα.