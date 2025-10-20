Στο Λουξεμβούργο Γεραπετρίτης - Φιντάν αλλά όλα έχουν αλλάξει

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς σοφός περί τα της εξωτερικής πολιτικής για να αντιληφθεί ότι τον έναν τελευταίο χρόνο κάτι έχει αλλάξει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, συνολικά.

Η κορύφωση του νέου τοπίου που είναι εξόχως πιο ψυχρό από εκείνο που είχαμε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν το ακυρωθέν ραντεβού Μητσοτάκη και Ερντογάν στη Νέα Υόρκη για το οποίο σας είχα γράψει πως ίσως τελικά να ήταν και ανακουφιστικό από τη στιγμή που η Αθήνα δεν έχει και πολλά να συζητήσει με την Άγκυρα που μονίμως γκρινιάζει το τελευταίο διάστημα.

Δεν ξέρω εάν οι «εκλογές» στο ψευδοκράτος της Άγκυρας στην Κύπρο και η καταψήφιση του Τατάρ θα βάλουν το κυπριακό σε κάποιες νέες ράγες, για παράδειγμα. Αλλά το ότι οι σχέσεις έχουν πλέον σαφώς περάσει σε πιο χαμηλά βαρομετρικά φαίνεται ακόμα και από τις επίσημες ανακοινώσεις που βγάζει η Αθήνα για να απαντήσει στις κατά καιρούς επιθετικές δηλώσεις της άλλης πλευράς που εκφράζονται τώρα τελευταία όλο και πιο συχνά από τον Φιντάν.

Δείτε για παράδειγμα την απάντηση τις Αθήνας στις νέες δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας για το πρόγραμμα SAFE.

«Υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές» είπε ο Γεραπετρίτης πριν ταξιδέψει για το Λουξεμβούργο και το Συμβούλιο των Υπ. Εξωτερικών της Ε.Ε. όπου μεταξύ άλλων υπάρχει στο πρόγραμμά του και συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του...

Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί κάποιο σκηνικό ανάλογο με εκείνο της Νέας Υόρκης.