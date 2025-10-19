Γεραπετρίτης για την προκλητική δήλωση Φιντάν: «Υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές»

«Η ελληνική πολιτική τρέφεται από την αντιτουρκική στάση», σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν και αναφέρθηκε στο πρόγραμμα SAFE ειδικά μετά τις δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού στο κοινοβούλιο. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθηθεί με προσοχή», είπε ο Φιντάν.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη στάση της Τουρκίας το 1980, όταν αποδέχθηκε την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, μετά την αποχώρησή της το 1974. «Τότε η Τουρκία το αποδέχθηκε - θα μπορούσε να μην το είχε αποδεχθεί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε μείνει εκτός ΝΑΤΟ μέχρι να ικανοποιήσει τους όρους μας. Όμως η Τουρκία τότε έβλεπε τη μεγάλη στρατηγική εικόνα και είπε «εντάξει»», σημείωσε και τόνισε ότι και τώρα η Τουρκία περιμένει «την ίδια ωριμότητα και από την Ελλάδα», καθώς όπως επισήμανε «υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα - η ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα από τα υποτιθέμενα προβλήματα που δημιουργούμε μεταξύ μας. Ενημέρωσε, δε, ότι τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και θα συζητήσει το ζήτημα με τον Έλληνα ομόλογό του.

Γεραπετρίτης: Υποδείξεις δεν είναι αποδεκτές

Απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνει: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται».



Σε δήλωσή του στο ΕΡΤnews, ο κ. Γεραπετρίτης σημειώνει:



«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές. Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση».