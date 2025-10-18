Άγκυρα: Χαμόγελα μετά τη συνάντηση Φιντάν - Βάντερφουλ: Tα εξοπλιστικά δώρα και οι πιέσεις για SAFE

Mε τις φιλοφρονήσεις εκατέρωθεν να περισσεύουν, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Χακάν Φιντάν με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη στην Άγκυρα.



Αν και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή που αναπόφευκτα κυριάρχησε στην ατζέντα της συνάντησης των δυο υπουργών, ωστόσο σημαντικό κομμάτι των συνομιλιών επικεντρώθηκε στην περεταίρω αμυντική συνεργασία Τουρκίας -Γερμανίας με φόντο την πιθανή συμφωνία για τα Eurofighter.



O Χακάν Φιντάν εξέφρασε την ικανοποίηση του για την αλλαγή στάση της Γερμανίας όσον αφορά τη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, τονίζοντας ότι πλέον στο επίκεντρο βρίσκονται οι κοινοί σχεδιασμοί και όχι οι περιορισμοί, που ίσχυαν για μεγάλο χρονικό διάστημα επί της καγκελαρίας του Όλαφ Σολτς.



«Στο πλαίσιο αυτό, βλέπουμε ότι στην αμυντική βιομηχανία, όπου διαθέτουμε ισχυρές δυνατότητες, οι κοινοί σχεδιασμοί και τα έργα βρίσκονται στην ατζέντα, αντί για περιορισμούς.



Χαιρετίζουμε τα θετικά βήματα που έχει κάνει η Γερμανία τον τελευταίο καιρό και θα ήθελα να την ευχαριστήσω γι’ αυτό.



Η ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στον μηχανισμό SAFE και η ανάπτυξη κοινών σχεδίων έχουν επίσης κρίσιμη σημασία».



Από τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν δεν έλειψαν και οι αιχμές εναντίον της Ελλάδας χωρίς να την κατονομάζει, με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας να κάνει λόγο για στενόμυαλες πολιτικές και προκαταλήψεις που έχουν κάποιες χώρες της Ε.Ε σχετικά με τη συνεργασία με την Τουρκία.



«Αναμένουμε από ορισμένες χώρες της ΕΕ να παραμερίσουν τις στενόμυαλες πολιτικές σκοπιμότητες και προκαταλήψεις τους. Ως δύο σύμμαχοι, δίνουμε σημασία στη στενή συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των χωρών μας και της Ευρώπης».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης ότι γίνονται προετοιμασίες για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, η οποία ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ύμνοι και ναι σε όλα με ελάχιστους αστερίσκους από Βάντεφουλ

Από την άλλη πλευρά ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών επιφύλασσε ύμνους για τις σχέσεις Τουρκίας - Γερμανίας, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο το διαφορετικό κλίμα που υπάρχει πλέον στο Βερολίνο όσον αφορά την προσέγγιση με την Άγκυρα.



«Υπάρχει ένας ισχυρός και βαθύς δεσμός μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός, προσθέτοντας: «Οι άρρηκτοι ανθρώπινοι δεσμοί μας αποτελούν έναν πολύτιμο θησαυρό. Μας ενθαρρύνουν να εντείνουμε τις πολιτικές μας σχέσεις».



Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, αφού εξήρε και τον ρόλο της Τουρκίας όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την πίεση που άσκησε στη Χαμάς, χαρακτήρισε την Άγκυρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο του ΝΑΤΟ, με τον οποίο είναι φυσικό η Γερμανία να συνεργάζεται ακόμη και στα εξοπλιστικά προγράμματα.



Ο Βάντεφουλ περιορίστηκε σε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας οι οποίες σημείωσε ότι καλό είναι να μην παρακάμπτονται, ενώ πρόσθεσε ότι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου είναι ζητήματα που η ΕΕ εκτιμά.

«Φυσική η αποστολή των Eurofighter στην Τουρκία»

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών προχώρησε σε περισσότερες αποκαλύψεις σχετικά με τα Eurofighter, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τουρκικό δίκτυο NTV.



O Bάντεφουλ αποκάλυψε ότι η συμφωνία για την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός του 2025, εκτιμώντας ότι μετά τη συμφωνία η αποστολή τους στην Τουρκία θα μπορούσε να ξεκινήσει σύντομα.



«Νομίζω ότι αυτό θα συμβεί σύντομα. Νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί φέτος. Τα Eurofighters είναι ένα μοντέλο που βρίσκεται σε παραγωγή εδώ και πολύ καιρό και έχω ακούσει ότι η χωρητικότητα επεκτείνεται. Επομένως, οι αποστολές στην Τουρκία θα ξεκινήσουν σύντομα. Ωστόσο, αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν από τις εταιρείες. Μπορούν να παράσχουν αυτές τις πληροφορίες. Πρώτον, χρειαζόμαστε μια υπογεγραμμένη συμφωνία. Αυτό βρίσκεται υπό επεξεργασία».

Την ίδια στιγμή, ο Βάντεφουλ σημείωσε ότι η είναι φυσικό για τη Γερμανία να προχωράει σε μια συμφωνία για τα Eurofighter με την Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς την αξιόπιστη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ενώ πρόσθεσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη θα συμβάλλουν και στην προστασία της Ελλάδας με δεδομένο ότι είναι σύμμαχος στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.



«Αναγνωρίζουμε την Τουρκία ως αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και θέλουμε να ενισχύσουμε μαζί την κοινή μας αμυντική συμμαχία. Η αποστολή Eurofighters στην Τουρκία είναι απολύτως φυσική για εμάς. Θα χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση της συμμαχίας. Και η Ελλάδα περιλαμβάνεται σε αυτό. Ως κυβέρνηση, βλέπουμε θετικά την αποστολή αυτών των αεροσκαφών».

