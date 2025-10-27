Eurofighter Typhoon: Το αντίπαλον δέος των ελληνικών Rafale στη «φαρέτρα» της Τουρκίας

Από το 2022 μέχρι σήμερα στο Αιγαίο κυριαρχεί η χαρακτηριστική δελταπτέρυγη φιγούρα του Rafale. Η γαλλική «ριπή» είναι η αιχμή του δόρατος της Πολεμικής Αεροπορίας. Το προηγμένο ραντάρ RBE2, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου SPECTRA και το «μακρύ χέρι» του, οι πύραυλοι Meteor και Scalp δίνουν αδιαμφισβήτητη ποιοτική υπεροπλία απέναντι στην τουρκική πολεμική αεροπορία.

Ωστόσο με την υπογραφή της σύμβασης πώλησης Eurofighter στην τουρκική πολεμική αεροπορία, στη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, τα δεδομένα ενδεχομένως να αλλάζουν.

Το Eurofighter Typhoon είναι ένα δικινητήριο, μαχητικό πολλαπολού ρόλου 4.5 γενιάς. Κατασκευάζεται από κοινοπραξία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Φιλοδοξία των κατασκευαστών ήταν το Eurofighter να επιβεβαιώσει την ονομασία του, να γίνει το βασικό ευρωπαϊκό μαχητικό. Παραλίγο και η Ελλάδα να το αποκτήσει, καθώς επί κυβέρνησης Σημίτη είχε υπογραφεί μνημόνιο με την Γερμανία για την απόκτηση 60+30 μαχητικών από την Ελλάδα. Ωστόσο η οικονομική κρίση στην χώρα μας άλλαξε τα δεδομένα και η αγορά ποτέ δεν προχώρησε.

Το Eurofighter θεωρείται αεροδυναμικά εξαιρετικό και ικανότατο σε κλειστές αερομαχίες τύπου dogfight. Οι νεότερες εκδόσεις του, όπως αυτές που θα αγοράσει η Τουρκία, διαθέτουν ραντάρ AESA (Active Electronically Scanned Array), το οποίο του προσδίδει εξαιρετικές δυνατότητες εμπλοκής πολλαπλών στόχων σε μεγάλες αποστάσεις (Beyond Visual Range - BVR).

Το αντίπαλο δέος των Ελληνικών Rafale

Το Eurofighter θεωρείται, ήδη, ένα από τα κύρια αντίπαλα δέη των ελληνικών Dassault Rafale. Ενώ το Rafale είναι κορυφαίο αεροσκάφος παντός ρόλου (omnirole) με ισχυρή στην ηλεκτρονική προστασία λόγω το συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου Spectra. Στον αντίποδα, το Typhoon σχεδιάστηκε αρχικά με κύριο στόχο την αεροπορική υπεροχή και δευτερευόντως, ως μαχητικό πολλαπλού ρόλου.

Το Rafale εξοπλίζεται με το προηγμένο ραντάρ RBE2 AESA και φέρει τον πύραυλο Meteor (BVRAAM), όπλα που του προσδίδουν πλεονέκτημα στην εμβέλεια και την ταχύτητα εμπλοκής. Το Eurofighter ανταποκρίνεται με δικά του αναβαθμισμένα AESA ραντάρ και φέρει επίσης τον Meteor.

Το Rafale έχει ισχυρότερη ώση (thrust) και είναι πιο εύκολο στον χειρισμό σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ το Typhoon υπερτερεί στις υψηλές ταχύτητες και τη διατήρηση της ενέργειας (supercruise).

Το Eurofighter Typhoon (ειδικά οι νεότερες εκδόσεις του) θεωρείται οριακά ακριβότερο στην τιμή μονάδας σε σχέση με το Rafale. Ωστόσο, η Γαλλία συχνά προσφέρει επιθετικά πακέτα εξαγωγών (με όπλα και εκπαίδευση), καθιστώντας το τελικό συμβόλαιο του Rafale πιο ανταγωνιστικό σε ορισμένες συμφωνίες.

Το Eurofighter Typhoon έχει σημαντικά υψηλότερο κόστος χρήσης ανά ώρα πτήσης σε σύγκριση με το Dassault Rafale. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη διαφορά σχεδίασης, καθώς το Rafale είναι πιο φιλικό στη συντήρηση, με τους κινητήρες του να έχουν υψηλότερη αξιοπιστία και να απαιτούν λιγότερη συντήρηση.